Co Orange przygotował na lato 2022?

Od 23 maja Orange oferuje 300 GB extra przez 3 miesiące w planach 5G. Trwa także promocja dla kupujących pakiet Orange Love Mini z Netflix, w którym Netflix można oglądać przez 6 miesięcy za darmo. Dla klientów biznesowych Orange przygotował kolejną odsłonę promocji "Smartfonowy szok cenowy".

300 GB w planach 5G ze smartfonami

Wakacje pełne rozrywki z Netflix

Oferta na lato dla klientów biznesowych

Odsprzedaj smartfon i daj drugie życie

Dekoder 4K Stream w Telewizji od Orange

Promocja z jednorazowym pakietem 300 GB extra na 3 miesiące jest przeznaczona dla użytkowników wybierających abonament komórkowy z planami 5G - Planem 60 i Planem 80 lub w dowolnym pakiecie Orange Love. Dotyczy to zarówno nowych klientów, jak i przedłużających umowy. Pakiet dostępny przy zakupie oferty ze smartfonem w supercenie. Do wyboru np. Samsung Galaxy A22 5G 64 GB.Na lato Orange przygotował także propozycję innych, atrakcyjnych cenowo smartfonów dla klientów indywidualnych. Polecamy m.in. Xiaomi Redmi Note 10 5G 4/64 GB za 32 zł miesięcznie przy zakupie Planu 60, vivo Y52 5G za 37 zł miesięcznie przy wyborze Planu 60 czy Samsung Galaxy A53 5G za 67 zł miesięcznie z Planem 80.Orange proponuje też pakiet Orange Love Mini z Netflix - idealny dla osób, które potrzebują ultraszybkiego Internetu oraz abonamentu komórkowego z nielimitowanymi rozmowami i chcą cieszyć się dostępem do ich ulubionych filmów i seriali, w tym nadchodzącym wielkimi krokami najnowszym sezonem kultowego serialu „Stranger Things” oraz nowym polskim serialem „Królowa” z Andrzejem Sewerynem w roli głównej.Przez 6 miesięcy Orange bierze na siebie koszty Netflix (plan Podstawowy) - pakiet Orange Love Mini z Netflix kosztuje tylko 89,99 zł/mies., a od 7 miesiąca - 118,99 zł/mies. (z rabatami). W całym okresie umowy klient będzie również ponosił opłatę za wypożyczenie modemu, która wyniesie 3,99 zł miesięcznie. Ceny dotyczą pakietu ze Światłowodem do 300 Mb/s. Plan Netflix można w dowolnym momencie zmienić na wyższy, dopłacając jedynie różnicę ceny między planami.Każdy klient kupujący Orange Love Mini z Netflix, otrzyma również 300 GB extra na 3 miesiące (w abonamencie komórkowym).Oferta 300 GB przeznaczona jest także dla klientów biznesowych we wszystkich Planach Firmowych i Orange Love dla Firm. Dotyczy to zarówno nowych klientów, jak i przedłużających umowy.Przez cały sezon letni operator proponuje przedsiębiorcom następujące urządzenia: Samsung Galaxy A22 5G 4/64 GB za 22 zł miesięcznie + VAT przy zakupie Planu Firmowego M, Xiaomi Redmi Note 10 5G 4/64 GB za 26 zł miesięcznie + VAT z Planem Firmowym S, Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128 GB - 86 zł miesięcznie + VAT z Planem Firmowym L oraz iPhone 13 Pro Max 128 GB 5G w kwocie 178 zł miesięcznie + VAT przy wyborze Planu Firmowego XL.Orange rozpoczyna też kolejną odsłonę promocji „Smartfonowy szok cenowy”, w ramach której klienci biznesowi otrzymają telefony w najniższych cenach na rynku. Na początek oferuje następujące smartfony: realme C25Y 4/64 GB za 20 zł miesięcznie + VAT z Planem Firmowym S, Samsung Galaxy A52s 5G 6/128 GB w kwocie 45 zł + VAT przy zakupie Planu Firmowego M, iPhone Xs 64 GB odnowiony Renewd klasa A+ za 64 zł miesięcznie + VAT przy wyborze Planu Firmowego L oraz Samsung Galaxy Z Flip3 5G 8/128 GB za 89 miesięcznie + VAT z Planem Firmowym XL.Schowany w szufladzie, nieużywany smartfon nikomu nie służy. Orange zachęca do odpowiedzialnego rozstania się z „porzuconymi” urządzeniami. Wystarczy przynieść stary smartfon do dowolnego salonu operatora. Zostanie on wyceniony na miejscu, a klient otrzyma bon na zakup nowego urządzenia lub akcesoriów. Urządzenie, które nie zakwalifikuje się do odkupu, można zostawić do recyklingu. Oferta dotyczy wybranych modeli i zależy od stanu technicznego urządzenia.W sklepie Orange można znaleźć także odnowione smartfony. Wyglądają i działają jak nowe, ale są tańsze. To urządzenia używane, które dzięki profesjonalnej odnowie dostały drugie życie.Orange rozszerza podstawową ofertę dekoderów o Dekoder 4K Stream dla klientów, którzy zdecydują się na Orange Światłowód. Opłata miesięczna za wypożyczenie wynosi 3,99 zł. Dostępny jest również w usłudze Multiroom z miesięczną opłatą w wysokości 10 zł.Dekoder 4K Stream pracuje na systemie operacyjnym Android TV, który umożliwia dostęp do gier, aplikacji, popularnych serwisów streamingowych i oczywiście do platformy Netflix, stając się multimedialnym centrum rozrywki. Oglądanie kanałów w jakości Ultra HD gwarantuje doskonałą jakość obrazu. Jednocześnie zużywa około połowy mniej energii w porównaniu do innych dekoderów. Połączenie z modemem może być przewodowe lub z wykorzystaniem Wi-Fi. Dodatkowo dekoder zapewnia łączność Bluetooth do podłączenia akcesoriów, takich jak klawiatura czy słuchawki, gwarantuje stabilność i niezawodność.