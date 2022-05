Play prezentuje nową ofertę dla klientów biznesowych: internet bez limitu GB i prędkości w smartfonie oraz na karcie internetowej do biura.

Przeczytaj także: W Play dla Firm więcej internetu i drugi smartfon lub smartwatch w prezencie

Nielimitowany internet i połączenia w nowej ofercie XL dla Firm

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W Play dla Firm internet w smartfonie bez limitu GB i prędkości Najnowszy abonament XL dla Firm oferuje internet bez limitu GB oraz prędkości, nielimitowane rozmowy oraz wiadomości SMS i MMS w Polsce i krajach Unii Europejskiej, a także pakiet 300 minut na rozmowy międzynarodowe do UE.

Nielimitowany internet do biura w najniższej cenie na rynku

Oferty z pakietami danych w smartfonie

S dla Firm z 20 GB za 45 zł,

M dla Firm z 60 GB za 60 zł,

L dla Firm z 150 GB za 80 zł.

Najlepsze urządzenia do pracy dostępne w Play

Najnowszy abonament XL dla Firm oferuje internet bez limitu GB oraz prędkości, nielimitowane rozmowy oraz wiadomości SMS i MMS w Polsce i krajach Unii Europejskiej, a także pakiet 300 minut na rozmowy międzynarodowe do UE. To wszystko w cenie 100 zł miesięcznie.Kolejne karty SIM do smartfona można kupić za jedyne 35 zł, a osoby przenoszące swój numer do Play mogą skorzystać ze specjalnego rabatu, w którym drugą kartę SIM otrzymają w cenie zaledwie 5 zł miesięcznie.Klienci wybierający ofertę XL dla Firm mogą skorzystać również ze specjalnej oferty bezprzewodowego internetu bez limitu GB i prędkości za 20 zł miesięcznie. To dodatkowa opcja pozwalająca na dostęp do sieci współpracownikom w biurze czy odwiedzającym je klientom.Poza ofertą XL dla Firm w ofercie biznesowej Play dostępne są również abonamenty z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz dużymi pakietami internetu w smartfonie:Klient może dodatkowo dokupić kolejne karty do smartfona w cenie już od 25 zł za każdy kolejny numer w ofercie S i M dla Firm oraz od 30 zł w ofercie L dla Firm. Na każdej karcie SIM znajdują się nielimitowane połączenia, wiadomości oraz własny pakiet danych, identyczny jak na pierwszym numerze. Osoby przenoszące swój numer do Play mogą skorzystać ze specjalnego rabatu, w którym drugą kartę SIM otrzymają w cenie zaledwie 5 zł miesięcznie.W ofertach M dla Firm lub L dla Firm Klienci mają możliwość dokupienia dodatkowej karty SIM do internetu bezprzewodowego do biura z pakietem 500 GB z pełną prędkością w cenie 30 zł miesięcznie.Operator w swojej ofercie posiada nowoczesne smartfony, tablety, laptopy i routery, które ułatwią prowadzenie firmy. Dostępne są m.in. wysokiej klasy smartfony Xiaomi 12 5G oraz realme GT2 5G zapewniające płynną pracę, dostęp do sieci piątej generacji oraz wysoką jakość wykonania. Dodatkowo, w Play dostępne są również inne urządzenia do pracy – laptopy Acer Aspire 3 oraz HP 15s-eq2023nw, a także tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE. Operator udostępnia też najnowocześniejszy router 5G OPPO 5G CPE T1a gwarantujący najbardziej stabilne łącze i możliwość podpięcia nawet 32 urządzeń jednocześnie.Wszystkie podane kwoty są cenami netto.