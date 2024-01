Play wprowadza do swojej oferty nielimitowany internet 5G - bez limitu prędkości i danych już od 85 złotych miesięcznie po rabatach. Jest to propozycja dla klientów Play. Dodatkowo w ofercie z abonamentem można kupić router 5G CPE 5 1000 zł taniej.

Nowoczesny router 5G CPE 5 1000 zł taniej w ofercie z abonamentem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W Play internet 5G bez limitu prędkości i danych już od 85 zł Dodatkowo w ofercie z nielimitowanym internetem dostępna jest promocja na router 5G CPE 5 (H155-381), który można otrzymać za 499 zł – zamiast 1499 zł.

Najczęściej wybierana oferta 150 GB, teraz z 5G!

W ofercie z nielimitowanym internetem dostępna jest promocja na router 5G CPE 5 (H155-381), który można otrzymać za 499 zł – zamiast 1499 zł. Ponadto, spłata obniżonej aż o 1000 zł kwoty następuje w wygodnych ratach 0%. Urządzenie świetnie wkomponuje się w każdą domową lub biurową przestrzeń oraz oferuje nowoczesną sieć w standardzie Wi-Fi 6 802.11 b/g/n/a/ac/ax z możliwością podłączenia do 128 urządzeń, co zapewnia szybką i stabilną łączność. Konfiguracja i zarządzanie urządzeniem jest intuicyjne dzięki aplikacji w telefonie, a funkcja udostępniania dodatkowej sieci Wi-Fi dla gości zapewni pełen komfort nie tylko domownikom.Użytkownikom zainteresowanym tańszymi rozwiązaniami fioletowy operator proponuje warianty na każdą kieszeń. Najchętniej wybierana oferta internetu 150 GB dostępna dla klientów Play za jedyne 30 zł po rabatach otrzymała teraz dostęp do nowoczesnej sieci 5G, dzięki której klienci będą mogli oglądać ofertę cyfrowej rozrywki Play w najwyższej jakości, a także dzięki szybszej transmisji danych i stabilniejszemu połączeniu grać w swoje ulubione gry czy płynnie korzystać z internetu.Z ofert można skorzystać przychodząc do jednego z salonów Play, dzwoniąc na numer 790 500 500 oraz odwiedzając stronę play.pl.