W Play: Telewizja Nowej Generacji, światłowód do 5 Gb/s oraz 2 abonamenty 5G w cenie 1

Play zaprezentował nową ofertę, a w niej Telewizję Nowej Generacji, internet światłowodowy do 5 Gb/s oraz abonamenty 5G z dużymi paczkami danych i promocją dla przenoszących numer.

Telewizja Nowej Generacji zapewniająca wolność wyboru

Superszybki światłowód – aż do 5 Gb/s

Rodzina nowoczesnych urządzeń Play – dekoder PLAY BOX TV i router PLAY BOX NET

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Play Box TV Dekoder PLAY BOX TV i router PLAY BOX NET zaprojektowano tak, aby stanowiły spójny, estetyczny duet.

2 abonamenty 5G z dużymi paczkami danych w cenie 1

Łącz usługi i płać mniej – nawet 50 zł oszczędności miesięcznie

Play przygotował dla swoich klientów usługę telewizyjną dostępną w dwóch wariantach: Telewizję Nowej Generacji, łączącą pakiety kanałów z serwisami streamingowymi oraz Telewizję Max z szerokim portfolio kanałów. Oba warianty mają tę samą cenę – już 45 zł z rabatem dla klientów Play.W ramach Telewizji Nowej Generacji klienci otrzymują 75 popularnych kanałów, dostęp do Viaplay w cenie abonamentu oraz pulę punktów, które mogą dowolnie wymieniać na serwisy streamingowe, pakiety premium oraz pakiety dodatkowych kanałów. Dzięki temu każdy może tworzyć swoją własną ofertę co miesiąc od nowa tak, aby obejrzeć jak najwięcej interesujących filmów, seriali czy transmisji sportowych.W ramach oferty klienci decydujący się na Telewizję Nowej Generacji będą otrzymywać przez pierwsze pół roku bonusowe 100 punktów co miesiąc. Dzięki temu będą mogli bez przeszkód testować usługę oraz pakiety dodatkowe i wybrać najbardziej interesujące ich treści. Punkty można wykorzystać na dostęp do: Netflix, HBO Max, Polsat Sport Premium, CANAL+ online, ELEVEN SPORTS, Cinemax lub pakiety kanałów tematycznych: Kids, Sport, Filmy i seriale, Info, Dokumenty, Lifestyle, Polsat.Drugi wariant z kolei, stworzony z myślą o tych, którzy rozrywki szukają przede wszystkim na kanałach telewizyjnych, zapewnia klientom 157 kanałów z pakietu Max, dostęp do Viaplay w cenie abonamentu oraz dostęp do serwisu Netflix przez 2 miesiące w prezencie, a także możliwość dokupienia w dowolnym momencie serwisów i pakietów premium.Partnerem technologicznym usługi telewizyjnej Play jest wiodący dostawca rozwiązań wideo online, spółka technologiczna Redge Technologies sp. z o.o., która należy do Grupy Play.Play zaprezentował też nową ofertę superszybkiego światłowodu aż do 5 Gb/s. Najwyższa prędkość dostępna jest na wybranych obszarach, poza nią Play oferuje także prędkości internetu 1 Gb/s, 600 Mb/s oraz 300 Mb/s. Na start dzięki specjalnej promocji każdy z wariantów, nawet 5 Gb/s, można mieć przez pierwsze pół roku już za 35 zł miesięcznie.Play zaprezentował także nowe urządzenia. Dekoder PLAY BOX TV i router PLAY BOX NET zaprojektowano tak, aby stanowiły spójny, estetyczny duet. Minimalistyczny design sprawia, że sprzęt będzie pasował do każdego salonu, sypialni czy innych pomieszczeń, w których będzie używany. W spody urządzeń wbudowano subtelne podświetlenie LED.Dekoder PLAY BOX TV wspiera 4K oraz technologie HDR i Dolby Vision, aby zapewnić najwyższą jakość obrazu. System Android TV pozwala na dostęp do tysięcy gier i aplikacji, a intuicyjny, przyjazny interfejs i możliwość sterowania dekoderem oraz telewizorem za pośrednictwem jednego pilota sprawiają, że jego obsługa jest wyjątkowo intuicyjna z szybkim dostępem do wszystkich funkcji, takich jak wyszukiwanie głosowe, nagrywanie programów, czy popularne aplikacje wideo.Router PLAY BOX NET obsługuje nowoczesny standard sieci Wi-Fi 6, dzięki czemu zapewnia szybki i płynny internet na wielu urządzeniach jednocześnie. Pozwoli on na komfortowe korzystanie z nowych ofert, w tym najwyższych opcji prędkości światłowodu – aż do 5 Gb/s.Wygodne korzystanie z internetu poza domem zapewniają abonamenty, gdzie oprócz nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów fioletowy operator proponuje też duże paczki danych – nawet 300 GB z pełną prędkością miesięcznie. Teraz każdy, kto posiada wybrane usługi dla domu w Play lub UPC może przenieść swoje numery do Play i zyskać 2 abonamenty 5G w cenie 1 – już od 65 zł miesięcznie po rabatach. Do tego operator poleca smartfony Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G oraz Samsung Galaxy A34 5G, które można dokupić w ratach 0%.Decydując się na abonament komórkowy, superszybki światłowód i telewizję w wybranym wariancie w Play można zaoszczędzić nawet 50 zł miesięcznie! Usługi można łączyć dowolnie, w zależności od potrzeb. Kolejne można dodać w dowolnym momencie, a im więcej usług na koncie, tym większy rabat!