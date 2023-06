Virgin Mobile z nowymi abonamentami

Virgin Mobile zaproponował swoim klientom nowe abonamenty - Plan S z 20 GB za 20 zł z umową bezterminową, abonament grupowy 5G oraz internet 5G z 250 GB w pełnej prędkości.

Abonament już od 20 zł miesięcznie!

Abonamenty z dostępem do technologii 5G

Wszystkie oferty poza dużą paczką danych zawierają nielimitowane rozmowy, SMS-y oraz MMS-y.

Internet 5G bez limitu GB, w tym 250 GB z pełną prędkością

Zarządzaj swoim kontem w Play24

Wszystkie nowe oferty Virgin Mobile poza dużą paczką danych zawierają nielimitowane rozmowy, SMS-y oraz MMS-y.Wprowadzona nowość, czyli Plan S to idealna opcja dla osób szukających atrakcyjnej oferty bez zobowiązań, zawieranej na czas nieokreślony. Za jedynie 20 zł miesięcznie klienci w abonamencie głosowym bez limitu otrzymują też aż 20 GB danych do wykorzystania.Dla osób poszukujących najnowszej na rynku technologii 5G Virgin Mobile przygotował ofertę abonamentową z umową na 24 miesiące. W Planie M klienci otrzymają aż 40 GB na każdej karcie SIM za jedyne 30 zł miesięcznie z możliwością zakupu kolejnych numerów za 20 zł miesięcznie. Z kolei Plan L za 40 zł miesięcznie gwarantuje aż 60 GB i możliwość nabycia kolejnych kart SIM za 30 zł miesięcznie. Ofertę można nabyć online lub poprzez infolinię.Dodatkowo osoby przenoszące numer do ofert Plan M i Plan L zyskają też pierwszy miesiąc bez opłat!Wszystkim abonentom Virgin Mobile udostępniono też usługi podnoszące komfort korzystania z telefonu – Wi-Fi Calling i VoLTE.Od teraz osoby korzystające z usług Virgin Mobile nie muszą martwić się ograniczonym dostępem do internetu podczas letnich eskapad i nie tylko. Za 50 zł miesięcznie otrzymają nielimitowany internet 5G z pakietem 250 GB z pełną prędkością. Z usługi można zrezygnować w dowolnym momencie.Warto przypomnieć, że klienci Virgin Mobile mają możliwość wygodnego zarządzania swoim kontem w aplikacji Play24. Za jej pośrednictwem można m.in. włączyć lub wyłączyć dodatkowe usługi i pakiety, sprawdzić kwotę ostatniej faktury bądź ustawić automatyczne pobieranie opłat ze wskazanego rachunku bankowego.