Najszybszy internet mobilny i 5G w V 2023

Portal RFBenchmark.pl prezentuje najnowszy ranking który tradycyjnie już analizuje ofertę internetu mobilnego oferowanego przez największych w Polsce operatorów sieci komórkowych. Zaprezentowano wyniki z podziałem na sieci 5G i 4G LTE. Kto był najlepszy w rankingu średniej szybkości pobierania danych, średniej szybkości wysyłania danych oraz średniej wartości ping?

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny i 5G w III 2023

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto w maju 2023 był liderem w kategorii średniej szybkości pobierania danych 4G, a kto w 5G ?

Który operator był najlepszy w kategorii średniej szybkości wysyłania danych?

Kto miał najniższy średni wynik ping?



Stan Internetu mobilnego w Polsce w maju 2023



Wyniki 5G



Średnia szybkość pobierania danych: Plus (142,7 Mb/s)

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Gdzie najszybszy internet mobilny w maju 2023? T-Mobile umocnił swoje pierwsze miejsce w kategorii szybkości pobierania danych, osiągając wynik 42,7 Mb/s.

Średnia szybkość wysyłania danych: T-Mobile (36,5 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (28,2 ms)

Wyniki 4G LTE



Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile (42,5 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (22,1 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (30,1 ms)

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny i 5G w IV 2023

W maju 2023 roku przeprowadzono łącznie 585 735 testów. Najczęściej wykorzystywaną technologią, obejmującą 80,7% wszystkich pomiarów, jest 4G.Orange był najczęściej wybieraną siecią z 32,9% wszystkich wykonanych testów. Play znalazł się tuż za nim z 31,6% wszystkich pomiarów. Plus i T-Mobile odnotowały odpowiednio 18,7% i 16,8%.W kategorii pobierania danych, Plus po raz kolejny zdecydowanie wyprzedził konkurencję z prędkością pobierania danych 5G w wysokości 142,7 Mb/s. Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły Play i T-Mobile. Ci operatorzy osiągneli podobne do siebie prędkości – odpowiednio 57 Mb/s i 58,1 Mb/s, podczas gdy Orange musi zadowolić się rezultatem 53 Mb/s.Z miesiąca na miesiąc obserwujemy duże zmiany pod względem kolejności w klasyfikacji średniej szybkości wysyłania danych. W maju to T-Mobile był na czele z prędkością 36,5 Mb/s, a dotychczasowy lider, Play, tuż za nim z prędkością 35,6 Mb/s. To najlepszy dowód na to, że rywalizacja w tej kategorii jest wyjątkowo zacięta. Orange osiągnął prędkość 33,1 Mb/s, a Plus z prędkością 24,5 Mb/s zajął ostatnie miejsce.W kategorii ping Play osiągnął najniższy wynik z 28,2 ms. T-Mobile, z wynikiem 28,9 ms, znalazł się tuż za Play, co pokazuje, że obaj operatorzy są w stanie dostarczyć swoim klientom szybkie i reaktywne połączenia. Orange z wynikiem 31,9 ms i Plus z wynikiem 35,5 ms zamykają stawkę.T-Mobile nie tylko utrzymał, ale wręcz umocnił swoje pierwsze miejsce w kategorii szybkości pobierania danych w sieci 4G, osiągając 42,5 Mb/s. Play z wynikiem 40,6 Mb/s zajął drugie miejsce, oferując swoim klientom solidne prędkości, choć nieco niższe niż lider. Orange, choć z niewielką różnicą, musiał ustąpić Play i z wynikiem 39,1 Mb/s uplasował się na trzecim stopniu podium. Natomiast Plus, z wynikiem 33,1 Mb/s, znów znalazł się na czwartym miejscu.Play potwierdził w maju swoją pozycję na szczycie zestawienia prędkości wysyłania danych z rezultatem 22,1 Mb/s. Wiceliderowi, T-Mobile, mimo że nie udało się wyprzedzić Play, zaprezentował godny uwagi wynik 19,0 Mb/s, co umożliwiło mu zdobycie srebrnego medalu w tej kategorii. Orange, z wynikiem nieco niższym – 18,9 Mb/s, znalazło się tuż za T-Mobile. Plus w kategorii szybkości wysyłania danych w sieci 4G musiał zadowolić się ostatnim miejscem z wynikiem 16,8 Mb/s.Play zademonstrował swoje możliwości pod względem najniższej wartości ping w sieci 4G, osiągając wynik 30,1 ms. Z tyłu, dość wyraźnie za Playem, Orange zdobyło drugie miejsce z wynikiem 32,2 ms. Z kolei T-Mobile z wynikiem 33,4 ms uplasowało się na trzecim miejscu. Na końcu listy, z wynikiem 38,5 ms, znalazł się Plus.