Najszybszy internet mobilny i 5G w III 2023

Pojawił się najnowszy ranking RFBenchmark.pl, który tradycyjnie już analizuje ofertę internetu mobilnego oferowanego przez największych na rodzimym rynku operatorów sieci komórkowych. Zaprezentowano wyniki z podziałem na sieci 5G i 4G LTE. Kto był najlepszy w rankingu średniej szybkości pobierania danych, średniej szybkości wysyłania danych oraz średniej wartości ping?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto w marcu 2023 był liderem w kategorii średniej szybkości pobierania danych?

Kto zwyciężył w kategorii średniej szybkości wysyłania danych?

Który operator miał najniższy średni wynik ping?



Stan Internetu mobilnego w Polsce w lutym 2023



Wyniki 5G



Średnia szybkość pobierania danych: Plus (151,1 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: T-Mobile (37,5 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Orange i T-Mobile (29,8 ms)

Wyniki 4G LTE



Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile (41,7 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (23,0 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Orange (31,1 ms)

Marcowy ranking powstał w oparciu o 508 779 pomiarów. Udział technologii 5G wzrósł z 10,54% w lutym do 11,48%.Operatorzy Play (31,6%) oraz Orange (32,7%) byli najczęściej wybierani do przeprowadzania pomiarów przez użytkowników aplikacji RFBENCHMARK. Sieci Plus (18,6%) i T-Mobile (17,1%) cieszyły się mniejszym zainteresowaniem.Plus utrzymuje swoją dominację w szybkości pobierania danych w sieci 5G, osiągając wynik 151,1 Mb/s. Na drugim miejscu uplasował się T-Mobile (56,5 Mb/s), Play, z wynikiem 52,3 Mb/s, zajął trzecie miejsce. Zestawienie zamknęło Orange (49,9 Mb/s). Pomarańczowy operator jako jedyny znalazł się poniżej progu 50 Mb/s.T-Mobile osiągnął najwyższą szybkość wysyłania danych w sieci 5G (37,5 Mb/s). Play z wynikiem 35,8 Mb/s zajął drugie miejsce, a podium w marcu uzupełniło Orange z wynikiem 33 Mb/s. Plus zajął ostatnie miejsce z wynikiem 25,4 Mb/s.Orange i T-Mobile osiągnęły wspólnie najlepszy wynik ping (29,8 ms) w sieci 5G. Za nimi na trzecim stopniu podium znajdziemy Play (31,3 ms). Zestawienie w tej kategorii jakości sieci 5G zamknął Plus (36,1 ms).T-Mobile obronił pierwsze miejsce w kategorii szybkości pobierania danych w sieci 4G, osiągając 41,7 Mb/s. Orange, zdobyło srebro (38,2 Mb/s). Play z wynikiem 37,9 Mb/s zajął trzecie miejsce. Plus ponownie na miejscu czwartym (31,9 Mb/s).Play utrzymuje swoją pozycję lidera w szybkości wysyłania danych w sieci 4G, osiągając wynik 23,0 Mb/s. Na drugim miejscu Orange i T-Mobile (20,0 Mb/s). Plus, z wynikiem 17,8 Mb/s, znalazł się na ostatnim miejscu w tej kategorii.Orange z wynikiem 31,1 ms zdobyło pierwsze miejsce w kategorii wartości ping w zasięgu sieci 4G. Dotychczasowy lider, Play, o włos ustąpił zwycięskiego miejsca notując 31,3 ms. T-Mobile tym razem na trzecim miejscu (34,2 ms), choć w niedalekiej przeszłości zgłaszał wyraźnie dużo większe aspiracje. Plus, z wynikiem 39,1 ms, osiągnął najgorszy rezultat w tej kategorii, co może wpływać na jakość połączeń i opóźnienia.