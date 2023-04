W Play dwa abonamenty dla firm w cenie jednego

6 kwietnia w Play wystartowała nowa promocja dla firm, w ramach której przedsiębiorcy przechodzący do Play otrzymują dwa abonamenty w cenie jednego. Dodatkowo mogą oni skorzystać z oferty zakupu smartfonów w atrakcyjnych cenach i w ratach 0%.

Podpisz umowę dla jednego numeru, drugi otrzymasz gratis

Smartfony 5G w atrakcyjnych cenach rabatowych

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G – taniej o 1200zł netto względem ceny bez umowy

Motorola edge 30 neo 5G – taniej o 380zł netto względem ceny bez umowy

Aby skorzystać z promocji należy przenieść do Play jeden z firmowych numerów, a drugi zostanie dołączony gratis w ramach jednej, niskiej ceny, już od 45 zł miesięcznie + VAT. Wybierając pakiet S, M, L lub XL dla Firm klienci mają do dyspozycji duży pakiet internetu oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce i krajach UE, co sprawdzi się podczas podróży służbowych.Zwolennicy pracy z biura, ceniący sobie stabilne i niezawodne połączenie z internetem w najnowocześniejszej technologii mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty internetu światłowodowego UPC już od 40 zł miesięcznie + VAT po rabatach za 300 Mb/s.W ramach oferty, biznesowi abonenci Play otrzymają dowolny smartfon w super cenie w ratach 0%. Osobom szukającym nowoczesnego, wielofunkcyjnego urządzenia do wydajnej i elastycznej pracy operator szczególnie poleca dwa modele z modułem 5G:Z promocji można skorzystać u Doradców Biznesowych, w salonach, poprzez infolinię operatora pod numerem 790 500 500 oraz na stronie play.pl.