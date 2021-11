W Play dla Firm więcej internetu i drugi smartfon lub smartwatch w prezencie

Play przygotował nową ofertę dla klientów biznesowych. W Play dla Firm otrzymają oni teraz więcej internetu - nawet 150 GB w abonamencie. Operator przygotował także zestawy z drugim smartfonem lub smartwatchem w prezencie.

Przeczytaj także: Play dla firm: 2 karty SIM i internet stacjonarny w cenie 50 zł

Więcej internetu w abonamencie dla Firm

Atrakcyjne zestawy smartfonów – dwa urządzenia w cenie jednego

Smartfon Motorola moto E7 power – przy zakupie: Motorola edge 20 lite 5G Motorola edge 20 5G Motorola edge 20 pro

Smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite – przy zakupie: Xiaomi 11 Lite 5G NE

Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 40 mm lub 44 mm – przy zakupie: Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21 256GB Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21+ 256GB Samsung Galaxy S21 Ultra



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Więcej internetu w ofercie Play dla Firm W nowej ofercie Play dla Firm wraz z abonamentem głosowym klienci mogą kupić bezprzewodowy internet do biura z abonamentem w cenie 10 zł miesięcznie za pakiet 200 GB w ofercie M dla Firm lub 300 GB w ofercie L dla Firm.

Dodatkowe benefity w abonamencie dla Firm – bezprzewodowy internet do biura tylko za 10 zł miesięcznie

Operator zwiększył pakiety internetu w abonamentach. W wariantach M dla Firm oraz L dla Firm liczba danych została zwiększona – odpowiednio do 60 GB oraz aż 150 GB internetu miesięcznie. Wybierając jedną z ofert biznesowych, klienci otrzymują również możliwość rozszerzenia swojego abonamentu o dodatkowy numer za 25 zł miesięcznie, a przy przeniesieniu minimum jednego numeru z innej sieci abonament za drugą kartę wyniesie tylko 5 zł.Play w swojej ofercie posiada najnowsze smartfony topowych marek, które od teraz dostępne są w promocji „drugie urządzenie w prezencie” z drugim smartfonem lub smartwatchem. W ofercie można otrzymać:Zestawy są dostępne w ofertach M i L dla Firm.W nowej ofercie Play dla Firm wraz z abonamentem głosowym klienci mogą kupić bezprzewodowy internet do biura z abonamentem w cenie 10 zł miesięcznie za pakiet 200 GB w ofercie M dla Firm lub 300 GB w ofercie L dla Firm.Przy wyborze jednego z abonamentów klienci biznesowi Play mogą korzystać ze specjalnych, dodatkowych udogodnień. Dzięki dostępnej w L dla Firm usłudze Wirtualna Centralka użytkownicy mogą wygodnie zarządzać połączeniami w swojej firmie. Wirtualna Centralka umożliwia stworzenie zapowiedzi głosowych dedykowanych dla firmy, przekierowanie połączeń czy tworzenie jednego numeru dla grupy pracowników. Obsługiwana jest w formie prostej aplikacji www, co pozwala na zarządzanie połączeniami w wygodny sposób o dowolnej porze.Dodatkowo klienci biznesowi Play mogą także włączyć usługę Play360 w specjalnej cenie. Pozwala ona na naprawę wyświetlacza posiadanych urządzeń oraz dostęp do dodatkowych aplikacji, w tym nawigacji.