Wakacje powoli zbliżają się do końca i z tej okazji Play przygotował specjalną ofertę, a w niej internet 5G bez limitu prędkości i danych, a także nowoczesne smartfony do kupienia na raty 0%.

Internet 5G bez limitu prędkości i danych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W Play internet 5G bez limitu prędkości i danych Klienci decydujący się na oferty Play L oraz Play Homebox zamiast paczek odpowiednio 240 i 300 GB z pełną prędkością mogą cieszyć się internetem 5G w smartfonie bez żadnych limitów.

Przenieś numer do Play i korzystaj od 35 zł miesięcznie

Nowoczesne smartfony w ratach 0%

Motorola edge 30 neo 5G;

Samsung Galaxy A34 5G;

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G.

Wolność wyboru z Play w domu i poza domem

Z nowej oferty mogą skorzystać zarówno klienci przenoszący numer od innego operatora, kupujący nowy numer, przechodzący z „karty” na abonament, jak i klienci przedłużający umowę.Klienci decydujący się na oferty Play L oraz Play Homebox zamiast paczek odpowiednio 240 i 300 GB z pełną prędkością mogą cieszyć się internetem 5G w smartfonie bez żadnych limitów – prędkości czy danych! W zależności od wybranej oferty nielimitowany Internet jest dostępny na 12 miesięcy w ofercie Play L, a w przypadku oferty Play Homebox na cały okres trwania umowy!Oprócz tego, klienci decydujący się na bestsellerowy Play Homebox, wraz z zakupem pierwszego numeru otrzymają dodatkową kartę SIM z internetem bezprzewodowym 5G i pakietem 300 GB z pełną prędkością, którą można wykorzystać w np. tablecie, podczas pobytu na działce, czy podczas wyjazdów.W ramach obydwu taryf klienci mają możliwość skorzystania z telewizji w aplikacji PLAY NOW z pakietem kanałów Start lub usługi Bezpieczna Rodzina Standard, która pozwala zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych w trakcie samodzielnej trasy między szkołą a domem lub w czasie wolnym czy innych bliskich, aby zapewnić całej rodzinie spokój ducha.Osoby korzystające z promocji mogą dokupić abonament dla kolejnych osób w ofertach rodzinnych już od 35 zł miesięcznie po rabatach! Wystarczy przenieść numer do Play, dzięki czemu nasi bliscy będą mogli korzystać z benefitów danych ofert, w tym internetu 5G w smartfonie bez limitu prędkości i danych!Nadchodzące rozpoczęcie roku szkolnego wiąże się ze wzmożonymi wydatkami, dlatego fioletowy operator w trosce o domowy budżet proponuje wszystkim klientom rozwiązanie umożliwiające zakup smartfona w systemie rat 0%. W ofercie dostępne są nowoczesne smartfony – przydatne zarówno w nauce jak i podczas obowiązków służbowych i doskonałe do rozrywki. Play spośród wielu urządzeń dostępnych dla klientów szczególnie poleca modele:Na powakacyjny powrót do domu Play poleca również pełen pakiet usług konwergentnych, w którego skład wchodzi superszybki, osiągający nawet 5 Gb/s, światłowód oraz rewolucyjna na rynku Telewizja Nowej Generacji – łącząca 75 popularnych kanałów, dostęp do platformy Viaplay oraz pulę punktów, które można dowolnie wymieniać na serwisy streamingowe, pakiety premium oraz pakiety dodatkowych kanałów.Warto pamiętać, że decydując się na abonament komórkowy, superszybki światłowód i telewizję w wybranym wariancie w Play można zaoszczędzić nawet 50 zł miesięcznie! Usługi można łączyć dowolnie, w zależności od potrzeb. Kolejne można dodać w dowolnym momencie, a im więcej usług na koncie, tym większy rabat!Z ofert można skorzystać przychodząc do jednego z salonów Play, dzwoniąc na numer 790 500 500 oraz odwiedzając stronę play.pl.