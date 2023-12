W noworocznej promocji Play proponuje smartfony obsługujące technologię 5G marek Samsung, realme oraz Motorola w atrakcyjnych cenach.

Samsung Galaxy A54 5G – już od 1199 zł zamiast 2399 zł. Dzięki trzem aparatom 50+12+5 Mpix robi zdjęcia i nagrywa wysokiej jakości wideo, utrwalając najdrobniejsze detale nawet w trudnych warunkach.

– już od 1199 zł zamiast 2399 zł. Dzięki trzem aparatom 50+12+5 Mpix robi zdjęcia i nagrywa wysokiej jakości wideo, utrwalając najdrobniejsze detale nawet w trudnych warunkach. realme 11 5G – już od 699 zł zamiast 1399 zł. Aparat 108Mpix i aż 3x zoom to wyższy poziom jakości zdjęć ze zbliżeniem najwyższej klasy, a dzięki superszybkiemu ładowaniu SUPERVOOC 67W możliwe jest uzupełnienie zapasu energii od 0 do 50% w zaledwie 17 minut.

– już od 699 zł zamiast 1399 zł. Aparat 108Mpix i aż 3x zoom to wyższy poziom jakości zdjęć ze zbliżeniem najwyższej klasy, a dzięki superszybkiemu ładowaniu SUPERVOOC 67W możliwe jest uzupełnienie zapasu energii od 0 do 50% w zaledwie 17 minut. Motorola moto g54 5G – już od 499 zł zamiast 999 zł. Rozrywka nabierze realizmu na doskonałym ekranie 6,5” FHD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Słuchaj dźwięku z każdego kierunku dzięki głośnikom stereo i technologii Dolby Atmos®.

Internet w smartfonie bez limitu prędkości i danych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Smartfony 5G w Play do 50% taniej Z abonamentem wybrane smartfony 5G tańsze do 50%.

Dodatkowe numery w supercenie

Wygodne raty 0%

Aby skorzystać z promocji i kupić jeden ze smartfonów taniej nawet o 50%, wystarczy przenieść numer do Play do ofert Play M, L lub HOMEBOX.Play szczególnie poleca smartfony:Abonamenty Play L oraz HOMEBOX oferują klientom poza nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami oraz MMS-ami zawierają też internet w smartfonie bez limitu GB i prędkości nawet na 24 miesiące! Dodatkowo w HOMEBOX operator wydaje ekstra kartę z internetem bezprzewodowym 300 GB, którą można wykorzystać w routerze w domu i poza domem, na przykład podczas urlopu w kraju.Przy wybieraniu pierwszego abonamentu w Play warto zdecydować się także na dokupienie kolejnych numerów dla bliskich. Na każdym z nich klienci otrzymują identyczną ofertę przy atrakcyjnej cenie – już od 30 zł miesięcznie po rabatach za drugi i kolejny numer w Play M oraz już od 35 zł miesięcznie w Play L oraz HOMEBOX.Kwota za wybrany smartfon jest rozkładana na wygodne raty 0% i dopisywana do rachunku za abonament, dzięki czemu wszystkie opłaty można uregulować opłacając jedną fakturę. Można to zrobić w szybki i bezpieczny sposób na przykład z poziomu aplikacji Play24.Z ofert można skorzystać przychodząc do jednego z salonów Play, dzwoniąc na numer 790 500 500 oraz odwiedzając stronę play.pl.