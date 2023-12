Ruszyła wyprzedaż w T-Mobile

W T-Mobile wystartowała wyprzedaż, a w niej smartfony z rabatami do 1000 zł. W ramach promocji kupimy modele Samsung Galaxy S23 FE, a także marki realme, Motorola, OnePlus czy Xiaomi. Dla korzystających z oferty na doładowania operator przygotował w atrakcyjnej cenie smartfon T Phone 5G (2023). Wyprzedaż trwa do końca stycznia lub do wyczerpania zapasów.

Cała galaktyka promocyjnych urządzeń

Supersmartfony na wyciągnięcie ręki

Smartfony w atrakcyjnych cenach w ofercie na doładowania

Osoby, które zdecydują się na abonament „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana” w T-Mobile, otrzymają zniżkę na zakup smartfona, a im wyższy plan taryfowy wybiorą, tym większy rabat na nich czeka. Co więcej, większość promocyjnych urządzeń jest kompatybilna z technologią 5G i pozwoli cieszyć się siecią najnowszej generacji.Do wyboru jest m.in. prawdziwa gwiazda wśród smartfonów – Samsung Galaxy S23 FE, który oferuje wiele wyróżników znanych z topowej serii marki. Już sam ekran Dynamic AMOLED 2X 120 Hz przyciąga w tym modelu uwagę, całość uzupełnia zaś świetny aparat z obiektywem głównym 50 MP, wysoka pyło- i wodoszczelność IP68 oraz mocna bateria 4500 mAh. Wszystko to zamknięte w zgrabnym rozmiarze 6,4 cala! Urządzenie w ramach promocji przecenione jest nawet o 1000 zł – na taki rabat liczyć mogą osoby, które zdecydują się na abonament w taryfie „L Nielimitowana”.W gamie promocyjnych smartfonów znalazł się także – Samsung Galaxy A54 5G teraz tańszy aż o 750 zł dla każdego, kto postawi na tę samą opcję abonamentową.Specjalną ofertę wyprzedażową operator przygotował również dla fanów marki Xiaomi. I tak – za urządzenie Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G kupujący zapłacą w abonamencie „L Nielimitowana” nawet 750 złCoś dla siebie znajdą ponadto zwolennicy marki OnePlus: model Nord 3 5G, niezależnie od wybranej taryfy, doczekał się obniżki z 2599 zł na 1999 zł, z kolei OnePlus Nord CE 3 Lite 5G potaniał z 1449 zł do 999 zł. Natomiast miłośnicy realme mogą postawić na model 11 Pro+ 5G w cenie obniżonej o 350 zł. Dodatkowo, od 2 stycznia do promocyjnych urządzeń dołączy także nowość – Motorola Moto G54 5G Power Edition, która w abonamencie „L Nielimitowana” zamiast 1399 zł kosztować będzie 899 zł.Szczegółowe zestawienie cen w abonamentach można sprawdzić poniżej:Wolisz ofertę na doładowania? Atrakcyjne wyprzedaże Cię nie ominą! W ramach promocji do wyboru jest m.in. T Phone 5G (2023) ze 128 GB miejsca na dane oraz etui i szkłem w zestawie. Teraz można go kupić aż 160 zł taniej, czyli za jedyne 99 zł, wybierając opcję na 24 doładowania kwotą 70 zł miesięcznie.Z kolei przy wyborze smartfonu OPPO A17 4/64GB w doładowaniu 50 zł miesięcznie, klient otrzyma 300 zł upustu. Natomiast 100-złotowe rabaty dotyczą modeli Motorola Moto G32 oraz Xiaomi Redmi 12 w doładowaniu miesięcznym 60 zł, które do promocyjnej sprzedaży trafią od 2 stycznia. Szczegóły można znaleźć poniżej: