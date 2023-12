W Plusie nawet 1000 złotych zwrotu za zakup smartfona

Plus przygotował specjalną ofertę, w ramach której za zakup wybranego modelu smartfona, można otrzymać nawet 1000 złotych zwrotu w gotówce. Promocja obowiązuje od 27 grudnia 2023 do 4 lutego 2024 roku.

Samsung Galaxy Z Flip 5 5G 8/256GB dostępny jest za 549 złotych na start i w 12 ratach po 420,83 zł/mies. – łącznie 5598,96 złotych. Uwzględniając zwrot całkowity koszt zakupu wyniesie 4598,96 złotych,

Samsung Galaxy Z Flip 5 5G 8/512GB dostępny jest za 599 złotych na start i w 12 ratach po 449,99 zł/mies. – łącznie 5998,88 złotych. Uwzględniając zwrot całkowity koszt zakupu wyniesie 4998,88 złotych,

Samsung Galaxy Z Fold 5 5G 12/256GB dostępny jest za 898 złotych na start i w 12 ratach po 658,42 zł/mies. – łącznie 8799,04 złotych. Uwzględniając zwrot całkowity koszt zakupu wyniesie 7799,04 złotych,

Samsung Galaxy Z Fold 5 5G 12/512GB dostępny jest za 948 złotych na start i w 12 ratach po 704,25 zł/mies. – łącznie 9399 złotych. Uwzględniając zwrot całkowity koszt zakupu wyniesie 8399 złotych,

motorola razr 40 Ultra 8/256GB (w tym dostępna na wyłączność wersja w kolorze Peach Fuzz) dostępna jest za 449 złotych na start i w 12 ratach po 337,50 zł/mies. – łącznie 4499 złotych. Uwzględniając zwrot całkowity koszt zakupu wyniesie 3499 złotych.

Samsung Galaxy A34 5G 6/128GB dostępny jest za 1 złoty na start i w 12 ratach po 158,16 zł/mies. – łącznie 1898,92 złotych. Uwzględniając zwrot całkowity koszt zakupu wyniesie 1398,92 złotych,

motorola razr 40 8/256GB dostępna jest za 349 złotych na start i w 12 ratach po 262,49 zł/mies. – łącznie 3498,88 złotych. Uwzględniając zwrot całkowity koszt zakupu wyniesie 2948,88 złotych.

podczas zakupu podać numer telefonu,

w okresie od 27 grudnia do 19 lutego wysłać sms potwierdzający chęć uczestnictwa w promocji o treści „GOTOWKA” na numer 661 000 883.

Dwa abonamenty w cenie jednego

Z promocji można skorzystać kupując wybrane smartfony Samsung i motorola w ratach 0% na 12, 24 lub 36 miesięcy. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych i firm.Na liście smartfonów oferowanych ze zwrotem gotówki w wysokości 1000 złotych znajdują się:Na liście smartfonów oferowanych ze zwrotem gotówki w wysokości 500 złotych znajdują się:Aby skorzystać z promocji należy:Na podany numer zostanie wysłany SMS z kodem transakcji do wypłaty środków. Wypłatę można zrealizować wyłącznie za pośrednictwem bankomatów Euronet 14 dni od pobrania kodu. Szczegóły oferty oraz regulamin promocji dostępne są na stronie www.plus.pl/gotowka-wraca.Osoby decydujące się na zakup jednego z powyższych smartfonów mogą skorzystać z promocji Plusa, dwa abonamenty w cenie jednego za 69 zł miesięcznie przez rok z rabatami, następnie 129 zł miesięcznie z rabatem, z pakietem 240 GB do wspólnego korzystania.W ramach oferty klienci zyskują również nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz dostęp do najszybszego 5G w Polsce (aby korzystać z szybkiego internetu, wystarczy znajdować się w zasięgu sieci 5G i posiadać kompatybilne urządzenie).