Wzmocniony smartfon Kruger&Matz DRIVE 10

Kruger&Matz wprowadza na rynek kolejny smartfon z serii DRIVE. DRIVE 10 ma wzmocnioną obudowę, posiada certyfikaty IP68 i IP69K. Smartfon ma 6,5 calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2400 x 1080 px i proporcjach 20:9. Jest wyposażony w baterię o pojemności 6000 mAh.

Kruger&Matz DRIVE 10 jest odporny na czynniki zewnętrzne. Poza wzmocnioną obudową, DRIVE 10 posiada certyfikaty IP68 i IP69K, co oznacza, że jest odporny na pył oraz wysokociśnieniowe strumienie wody. To sprawia, że urządzenie jest idealne dla osób pracujących w ekstremalnych warunkach, w tym budowniczych, podróżników i miłośników aktywnego trybu życia. Smartfon Kruger&Matz spełnia również rygorystyczne normy wojskowe zgodnie ze standardem MIL-STD-810G. DRIVE 10 jest przetestowany pod kątem wytrzymałości na wstrząsy, wibracje, wysoką temperaturę i inne trudne warunki środowiskowe.Komfort użytkowania telefonu zapewnia duży, czytelny wyświetlacz 6,5” o rozdzielczości 2400 x 1080 px i proporcjach 20:9. W celu zapewnienia płynnej pracy i szybkiego działania systemu Android 13, urządzenie wyposażone jest w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G85 wspierany 6 GB pamięci RAM. To gwarantuje szybkie ładowanie aplikacji, płynną obsługę gier i efektywne zarządzanie wieloma zadaniami jednocześnie. Co ważne, z myślą o potrzebach użytkowników, smartfon oferuje imponującą ilość pamięci wewnętrznej. 128 GB przestrzeni, z możliwością poszerzenia o dodatkowe 256 GB za pomocą karty pamięci, to gwarancja wystarczającej ilości miejsca na przechowywanie zdjęć, filmów, plików i aplikacji.Smartfon Kruger&Matz wyróżnia się także systemem aparatów. Tylny aparat składa się z trzech soczewek: 108 Mpx + 8 Mpx + 8 Mpx (Night Vision), co pozwala zachować doskonałą jakością zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych, także nocą. Dodatkowo, aparat przedni o rozdzielczości 8 Mpx sprawia, że selfie i wideokonferencje nabierają nowego wymiaru.To, na co warto zwrócić uwagę w tym modelu, to także wytrzymała bateria o pojemności 6000 mAh oraz podręczny zestaw narzędzi takich jak pomiar wysokości, poziomica, kątomierz, miernik dźwięku czy kompas, które przydadzą się majsterkowiczom oraz osobom potrzebujących wsparcia w terenie. Podobnie jak w poprzedniku, DRIVE 10 posiada obsługę płatności zbliżeniowych oraz dual SIM umożliwiający korzystanie z drugiego numeru telefonu. Szybkie odblokowanie urządzenia zapewnia czytnik linii papilarnych oraz funkcja rozpoznawania twarzy.Smartfon Kruger&Matz DRIVE 10 dostępny jest w oficjalnym sklepie na www.krugermatz.com, a także w sieci sklepów Rebel Electro oraz na www.rebelelectro.com w cenie 799 zł.