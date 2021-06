Smartfon Kruger&Matz LIVE 9 już w sprzedaży

Nowy smartfon Kruger&Matz LIVE 9 ma ekran 6,5”, ośmiordzeniowy procesor MT6762V/WB oraz system Android 11. Trafił właśnie do sprzedaży, a jego cena wynosi 579 zł.

Przeczytaj także: Smartfon Kruger&Matz DRIVE 9

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kruger&Matz LIVE 9 - tył LIVE 9 wyposażony został w przedni aparat 8 Mpx i tylny 16 Mpx ze wsparciem dwóch dodatkowych 2 Mpx + 0,08 Mpx do rozmywania tła. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kruger&Matz LIVE 9 ma ekran IPS o przekątnej 6,5" i rozdzielczości 720x1600 px. Działa w oparciu o system Android 11 i jest wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MT6762V/WDA, wspierany 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej.Smartfon Kruger&Matz LIVE 9 ma smukłą obudowę w kolorze zieleni lub matowej czerni, baterię o pojemności 5000 mAh oraz dwa sloty na karty SIM. Dzięki dodatkowemu portowi na kartę micro SD, można rozszerzyć pamięć urządzenia nawet o 256 GB dodatkowej przestrzeni na dane i zdjęcia. LIVE 9 wyposażony został w przedni aparat 8 Mpx i tylny 16 Mpx ze wsparciem dwóch dodatkowych 2 Mpx + 0,08 Mpx do rozmywania tła. To połączenie, w zestawieniu z przesłoną f/1.8, pozwoli wykonać zdjęcia nawet w słabych warunkach oświetleniowych.LIVE 9 to smartfon z NFC, dzięki czemu pozwala dokonywać szybkich bezgotówkowych płatności oraz błyskawiczne parować ze sobą urządzenia. Bezprzewodową łączność z innymi urządzeniami zapewnia Bluetooth 5.0. Na uwagę zasługuje także szereg zabezpieczeń chroniących prywatność użytkownika. Poza standardowymi jak PIN czy wzór, dostępna jest także opcja odblokowania telefonu poprzez czytnik linii papilarnych oraz funkcję Face ID.Sugerowana cena urządzenia to 579 zł.