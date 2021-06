W Play na Kartę nawet 200 GB na lato

Play przygotował dla nowych i obecnych użytkowników dodatkowe pakiety internetowe na wakacje. Klienci rejestrujący swoją kartę w Play otrzymają w prezencie 100 GB. Także 100 GB będzie można otrzymać do wykorzystania na social media i aplikacje.

Przeczytaj także: Dwa razy więcej internetu od Play

Dołącz do Play i odbierz darmowy pakiet danych

100 GB na wakacyjne korzystanie z portali społecznościowych

YouTube

Instagram

Facebook

Messenger

TikTok

Twitch

Viber

Pinterest

Pakiety dostępne są w ofertach:

Jedna aplikacja – dostęp do wszystkich informacji

Przeczytaj także: Jesienne promocje w Play na kartę

Od dzisiaj każdy nowy klient, który zarejestruje swoją kartę w Play, otrzyma w prezencie aż 100 GB. Pakiet jest ważny przez 30 dni od momentu aktywacji. Darmowe gigabajty można aktywować za pomocą aplikacji Play24. Po aktywacji karty, pakiet będzie widoczny na koncie użytkownika w aplikacji w zakładce Pakiety -> Internet.Z okazji zbliżających się wakacji Play przygotował dodatkową niespodziankę dla nowych oraz obecnych klientów na kartę. Już teraz dzięki Play każdy może korzystać z ekstra paczki 100 GB na social media bez dodatkowych opłat! Klienci mogą aktywować darmowy pakiet danych do wykorzystania na aplikacje:Pakiet można odebrać w aplikacji Play24, która również monitoruje stan zużytych GB, dzięki czemu każdy może na bieżąco kontrolować ich ilość. Pakiet jest ważny od momentu aktywacji do wyczerpania lub do 30 września. Promocja trwa od 25.06.2021 do 30.09.2020.Play na Kartę, Play na Kartę Lubię to!, Formuła Play na Kartę, Play na Kartę Rok Ważności Konta, Play na Kartę odNOWA, Internet na Kartę w Play, Internet na Kartę 2.0 w Play, RBM SieMa na Kartę, RBM SieMa na Kartę PL, RBM Energy na kartę.Klienci Play mają do dyspozycji aplikację Play24 dzięki której mogą w wygodny sposób zarządzać swoim kontem. Aplikacja została stworzona po to, aby w intuicyjny i łatwy sposób monitorować swoje wydatki oraz stan aktualnych pakietów. Za pomocą jednego przycisku klient może sprawdzić liczbę aktualnych GB, doładować konto czy wykupić dodatkową usługę. W Play24 można również bezpiecznie opłacić fakturę, a także kontrolować wszystkie koszty nie przerywając wakacyjnego wypoczynku.