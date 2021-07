Virgin Mobile przygotował na wakacje dla nowych i obecnych klientów dodatkowy pakiet 100 GB. Wakacyjne GB będzie można wykorzystać najpóźniej do 30 października 2021.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 100 GB na wakacje od Virgin Mobile Virgin Mobile przygotował na lato pakiet 100 GB dla nowych i obecnych klientów sieci.

Kupić dowolny starter Virgin Mobile Aktywować swój numer telefonu Doładować konto dowolną kwotą Włączyć promocję za pomocą kodu *222*1*100# lub logując się na swoje konto w aplikacji lub na stronie www.virginmobile.pl

W ramach letniej promocji Virgin Mobile daje w prezencie 100 GB na start dla nowych klientów, a dla obecnych klientów taki pakiet będzie do kupienia za 10 zł.Od teraz, klienci Virgin Mobile mogą szerzyć #GOODDYZM bez obaw o brakujące gigabajty. Zarówno nowi, jak i obecni użytkownicy mogą skorzystać ze specjalnej oferty i aktywować dodatkowy pakiet 100 GB. Osoby, które przeniosą swój numer do Virgin Mobile lub kupią nowy starter, otrzymają paczkę danych na start całkowicie za darmo na okres 30 dni. Po upływie miesiąca, pakiet odnowi się automatycznie w specjalnej, promocyjnej cenie – tylko 10 zł za miesiąc. Dzięki tej promocji, każdy nowy klient otrzymuje aż 300 GB danych na 3 miesiące w cenie 20 zł!Aby skorzystać z oferty „100 GB na start” wystarczy:Klienci, którzy już korzystają z Virgin Mobile na Kartę mogą aktywować promocyjny pakiet internetowy w wysokości 100 GB za 10 zł. Pakiet odnawia się cyklicznie na maksymalny łączny okres trzech miesięcy. Tym samym, klienci otrzymują bogatą paczkę danych na całe wakacje. Aby włączyć pakiet 100 GB wystarczy wpisać kod *222*2*100# lub zalogować się na konto klienta w aplikacji lub na stronie www.virginmobile.plObie promocje dostępne są od 1.07.2021 do 30.09.2021. Wakacyjne GB można wykorzystać najpóźniej do 30.10.2021.