W Virgin Mobile nawet 1500 GB przez rok

W nowej promocji Virgin Mobile nowi klienci mogą otrzymać nawet 1500 GB przez rok, w tym 300 GB na start.

Nawet 300 GB na start

W Virgin Mobile nawet 1500 GB dla nowych klientów W ramach promocji Virgin Mobile oferuje 1500 GB dla nowych klientów, w tym 300 GB na start.

Nawet 1200 GB przez rok

Żeby zdobyć bonusowe gigabajty wystarczy aktywować starter lub przenieść numer do Virgin Mobile i doładować konto kwotą co najmniej 10 zł. Dla każdej osoby, która wykona te kroki będzie dostępny kod USSD *222*150# – wystarczy go zatwierdzić w telefonie, by cieszyć się paczką 150 GB.Drugi pakiet z taką samą ilością danych czeka na wszystkich (także obecnych klientów), którzy kodem *222*30# aktywują pakiet #GIGAMAKS zawierający nielimitowane połączenia, SMS-y i 30 GB za 30 zł miesięcznie. Po włączeniu na konto zostanie przyznane kolejne 150 GB.Aby internetu w telefonie nie zabrakło przez cały rok, Virgin Mobile przygotował dla swoich użytkowników pakietu #GIGAMAKS bonusowe paczki 100 GB przyznawane co miesiąc, nawet przez kolejne 12 miesięcy. Wystarczy raz zatwierdzić kod *222*1200#, a po każdym odnowieniu pakietu #GIGAMAKS nowy transfer trafi automatycznie na konto klienta, by ten mógł cieszyć się korzystaniem z ulubionych treści, bez obaw o pozostałe gigabajty. To wygodne rozwiązanie, dzięki któremu użytkownicy nie muszą pamiętać o ponownym odebraniu bonusu, a mogą zyskać aż 1200 GB przez cały rok.Starter Virgin Mobile można kupić online przez virginmobile.pl, przez infolinię pod numerem 799 555 222, a także w sklepach naszych partnerów: Żabka, Freshmarket, Poczta Polska, Telakces, Teletorium, Ruch, Kolporter, Media Star, Inmedio, Relay, 1 minute, Discover, Hubiz, Hello, Świat Prasy, Salony Prasowe oraz niezależne Kioski i punkty GSM.