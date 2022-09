Najszybszy internet mobilny w VIII 2022: T-Mobile, Play i Orange liderami

Sierpniowy ranking operatorów komórkowych w Polsce przygotowany przez portal RFBenchmark.pl nie przyniósł zmian liderów w poszczególnych kategoriach. T-Mobile jest najlepszy w kategorii średniej szybkości pobierania danych, Play zajmuje pierwsze miejsce w kategorii średniej szybkości wysyłania danych, a Orange ma najniższy średni wynik ping.

Średnia szybkość pobierania danych

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Który operator ma najszybszy internet mobilny? T-Mobile jest najlepszy w kategorii średniej szybkości pobierania danych.

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Sierpniowy ranking został przygotowany na podstawie 106 639 pomiarów.Zacięta rywalizacja między T-Mobile, a Orange nadal trwa. W sierpniu wciąż najlepszy jest Magentowy operator (40,4 Mb/s), który o zaledwie 0,2 Mb/s wyprzedził Orange (40,2 Mb/s). Na najniższym stopniu podium pozostał Play (37,6 Mb/s), a daleko w tyle Plus (29,7 Mb/s).Wynik 20,9 Mb/s osiągnięty przez Play pozwolił umocnić pozycję lidera tej kategorii, a drugi w tabeli Orange na razie nie ma co liczyć na awans (19,5 Mb/s). Dalsze miejsca przypadły w udziale T-Mobile (18,3 Mb/s) i Plusowi (17,4 Mb/s).Do pierwszej, aczkolwiek niewielkiej, zmiany doszło w kategorii najniższej średniej wartości ping. Pierwsze miejsce bez dwóch zdań należy do Orange (28,4 ms), ale na miejsce wicelidera wskoczył Play (30,9 ms), spychając T-Mobile na trzecie miejsce w klasyfikacji (31,2 ms). Najsłabszy wynik zanotował Plus (35,9 ms).