Telefon HAMMER Boost LTE

HAMMER Boost LTE to nowy wzmocniony telefon z ekranem 2,4 cala, z IP68, baterią o pojemności 3500 mAh i wsparciem 4G dla połączeń w jakości VoLTE.

2,4” ekran telefonu HAMMER Boost LTE został „wtopiony” w czarną bryłę z tworzywa, otaczają go nieregularne wcięcia w kolorze pomarańczowo-srebrnym.Boost LTE ma baterię o pojemności 3500 mAh, co przekłada się na długie działanie w stanie czuwania – aż do 25 dni, albo do 24 godzin rozmów. Z kolei dzięki modemowi 4G i wsparciu „VoLTE Ready” – technologii przygotowanej przez producenta telefonu mPTech – urządzenie zapewnia korzyści takie jak: połączenia głosowe w sieci LTE i gwarancja rozmów w lepszej jakości, lepszym zasięgu oraz szybszych połączeń.Technologia VoLTE jest o tyle ważna, że w przyszłości, po wyłączeniu 3G przez operatorów - wszystkie telefony, które nie obsługują VoLTE, będą się łączyć tylko z siecią 2G, a to z kolei może doprowadzić do zbyt dużej liczby urządzeń w tym paśmie, przez co ich użytkownicy mogą odczuć trudności z połączeniami.Ponadto, Boost LTE jak przystało na HAMMERA ma konkretną bryłę – jest poręczny i od pierwszego kontaktu sprawia wrażenie naprawdę trwałego i solidnego. Jego odporność na wodę i pył określa certyfikat IP68, a producent deklaruje, że będzie służył nawet, gdy zostanie zachlapany wodą, czy podczas użytkowania w trudniejszych outdoorowych warunkach. Model wyróżnia też ponadprzeciętna odporność na upadki, którą określa droptest 1,5 m.Należy pamiętać, że HAMMER Boost LTE mimo tych udogodnień to telefon klasyczny. A co za tym idzie – prosty i przede wszystkim do telefonowania i wysyłania SMS-ów. Dla komfortu użytkowania i jeszcze bardziej precyzyjnej obsługi ma duże klawisze, a także donośny głośnik. Na wyróżnienie zasługuje też niebywale mocna latarka wbudowana w obudowę telefonu.Ponadto, Boost LTE ma wewnętrzną antenę, dzięki czemu możliwe jest słuchanie radia bez słuchawek. Telefon posiada aparat 2Mpx, USB-C, Dual SIM, BT 5.1 oraz złącze miniJack.HAMMER Boost LTE kosztuje 349 zł. Producent zapowiada, że model będzie dostępny niebawem w sieci Play, a także u innych partnerów.