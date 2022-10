Smartfon HAMMER Construction z dalmierzem laserowym

Na rynku debiutuje smartfon pancerny HAMMER Construction od mPTech. Ma 6-calowy ekran, jest odporny na wodę, pył i upadki, posiada baterię o pojemności 6000 mAh i eSIM. Smartfon jest wyposażony w aplikację Outdoor Toolbox z narzędziami takimi jak: pomiar pionu, miernik poziomu hałasu, wysokościomierz, a także dalmierz laserowy.

Przeczytaj także: Telefon HAMMER Boost LTE

Dalmierz i praktyczne narzędzia dla majstra

Pojemna bateria 6000 mAh

Zadowalająca wydajność HyperEngine Game

Aparat: 3 obiektywy

NFC, eSIM i VoLTE Ready

Przeczytaj także: Smartfon HAMMER Explorer Plus Eco już w sprzedaży

HAMMER Construction to smartfon z ekranem 6.0” FHD+. Wyróżnia się wysoką odpornością i solidnością. Obudowa HAMMER Construction charakteryzuje się odpornością na wodę i pył zgodną z najwyższym certyfikatem IP69. Sama wytrzymałość na upadki została określona poprzez drop test i wartość ta wynosi 1,8m. Co więcej, smartfon lepiej znosi ewentualne uderzenia, czy upływ czasu, co potwierdza dodatkowo certyfikat militarny MIL-STD-810G. Urządzenie uzyskując certyfikat militarny przeszło szereg testów, związanych m.in. z wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, działaniem ekstremalnie niskich i wysokich temperatur, zmiany ciśnienia atmosferycznego, działaniem wilgoci oraz innymi zagrożeniami. O solidności smartfonu świadczą również: wodoodporne porty, szkło Gorilla Glass 3 oraz ekstra bumpery chroniące ekran.HAMMER Construction posiada profesjonalny dalmierz laserowy. Jest to pierwszy HAMMER wyposażony w taką funkcję. Dzięki temu, będziesz miał dalmierz zawsze przy sobie. Wbudowane akcesorium ma zasięg do 40 metrów, a jego obsługę wspiera specjalna aplikacja. Dzięki niemu można w prosty sposób mierzyć odległość, obliczać kąty, czy powierzchnię i objętość pomieszczeń.Dodatkowo, smartfon posiada zestaw narzędzi w aplikacji Outdoor Toolbox, które ułatwiają wszelką pracę, tak przy pomiarze powierzchni podłogi, jak i np. zawieszaniu obrazu. Na przybornik z gotowymi narzędziami składają się: kątomierz, pomiar pionu, miernik poziomu hałasu, wysokościomierz, a także „wieszanie obrazów”. To wygodne, bo choć większość z tych narzędzi można “pobrać” w formie osobnych aplikacji z Google Play, to producent zadbał o to, aby te aplikacje, w profesjonalnym wydaniu i o wysokiej dokładności pomiarów, udostępnić razem, za darmo i bez reklam. Biorąc to wszystko pod uwagę, ten smartfon powinien świetnie sprawdzić się w zadaniach każdego majstra, pracownika budowy czy po prostu – w posiadaniu „złotej rączki”.Model ma baterię o pojemności 6000 mAh, zapewniającą długi czas działania na jednym cyklu ładowania. Jak zapewnia producent, w praktyce oznacza to aż do 28 godzin ciągłych rozmów albo do 400 godzin działania w stanie czuwania. Ładowanie smartfonu jest szybsze (18W), od zwykłych rozwiązań, a Construction można ładować też bezprzewodowo, dzięki możliwości obsługi ładowania indukcyjnego (15W).Smartfon charakteryzuje się wysoką kulturą pracy. Jest po prostu wielozadaniowy. Wszystko dlatego, że pracę jego procesora optymalizuje technologia HyperEngine Game, stworzona dla wsparcia mobilnej rozrywki i fanów gier. To w połączeniu z 8-rdzeniowym procesorem MediaTek Helio G85 i 6GB RAM daje pełen komfort i gwarancję, że prędkości nie zabraknie w żadnych działaniach.HAMMER Construction ma zestaw wzajemnie uzupełniających się obiektywów, które zapewniają dobre zdjęcia w każdych warunkach. Użytkownik do dyspozycji ma aparat główny – 16 Mpx wspierany przez dwa dodatkowe obiektywy: 8 Mpx (szerokokątny, 120 stopni) oraz 0,1 Mpx (czujnik głębi). Przednia kamera – selfie - to 8 Mpx. Lepszą jakość zdjęć zapewnia też dopracowane oprogramowanie aparatu oraz sztuczna inteligencja.Warto w tym miejscu dodać, że obiektywy aparatu chroni uchwyt na smycz (na tylnej obudowie). Dzięki samemu uchwytowi oczywiście można dla bezpieczeństwa zapiąć smartfon i nosić dodatkowo przytwierdzony.Construction oferuje też pełne bogactwo w zakresie komunikacji. Jest wyposażony w NFC do płatności zbliżeniowych oraz eSIM – czyli wirtualną kartę SIM dającą wiele swobody w wyborze usług operatorów i łatwość w zakupie i instalacji pakietów danych, nawet poza Unią Europejską.Na uwagę zasługuje fakt, że oprogramowanie tego smartfonu wspiera rozwiązanie producenta tj. VoLTE Ready. Oznacza to, że model wspiera VoLTE dla wszystkich operatorów komórkowych, nawet podczas zmiany karty SIM. VoLTE Ready w wolnym tłumaczeniu oznacza, że telefon niezależnie od operatora jest gotowy do obsługi VoLTE.Pracę smartfona wspiera najnowszy Android 12, a to oznacza aktualne łatki bezpieczeństwa, wysoką optymalizację użytkowania i ekonomiczne gospodarowanie wydajności.Smartfon został wyceniony przez mPTech na: 1699 zł.