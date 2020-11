Debiutuje HAMMER Explorer PRO

W sprzedaży debiutuje 5,7-calowy wzmocniony smartfon HAMMER Explorer PRO z eSIM. Ma 8-rdzeniowy procesor Helio P60, 6GB RAM i 128GB pamięci na multimedia, baterię o pojemności 5000 mAh, aparat 48 Mpx, NFC oraz czujnik jakości powietrza. Wraz z nowym modelem premierę ma także dedykowana bateria zewnętrzna z funkcją powerbank, którą Klienci mPTech otrzymają teraz gratis do tego smartfona.

HAMMER Explorer PRO - wysoka wytrzymałość

Wydajność i dużo miejsca na multimedia

HAMMER dobry do zdjęć

Czujnik jakości powietrza

Smartfon HAMMER Explorer PRO Bateria jest dedykowana do modeli Explorer oraz Explorer PRO i instaluje się ją za pomocą magnesów i/lub śrub.

HAMMER z eSIM

Bogate zaplecze komunikacyjne

Dedykowane akcesoria

Model wyróżnia się wysoką wytrzymałością na upadki i wilgoć. Ekran 5,7” FullHD+ IPS zabezpiecza szkło Gorilla Glass oraz dodatkowe bumpery, a jego odporność przed pyłem i wodą jest zgodna z certyfikatem IP69 (najwyższy stopień ochrony). Natomiast odporność przed zderzeniami i upadkami jest zgodna z normą IK07. Explorer PRO posiada też certyfikat militarny MIL-STD-810. Wszystkie porty modelu są wodoodporne, co w praktyce oznacza, że gumowe zaślepki nie są potrzebne.Explorer PRO ma 6 GB pamięci RAM i 8-rdzeniowy procesor Helio P60 o taktowaniu 2 GHz, który wyróżnia się wysoką wydajnością graficzną i obliczeniową przy zmniejszonym poborze energii. Dzięki temu możliwa jest płynna i wielowątkowa praca, korzystanie z kilku aplikacji jednocześnie, a także granie w gry. Explorer PRO oferuje aż 128 GB pamięci na multimedia, filmy i zdjęcia.Explorer PRO został wyposażony w aparat główny 48 Mpx (f 1,8) i przedni 8 Mpx. W efekcie, robienie zdjęć tym modelem sprawi użytkownikom dużo przyjemności niezależnie od warunków zewnętrznych. Teraz dodatkowy aparat nie będzie już potrzebny.Model posiada czujnik jakości powietrza. Przyda się, aby sprawdzić jakość powietrza w domu i na zewnątrz.Smartfon jest też wyposażony we wskaźnik laserowy (wraz z dedykowanymi aplikacjami HAMMER Tools), który może stanowić wsparcie podczas wszelkich prac, czy jako sygnał świetlny w terenie. eSIM , czyli wbudowany mały chip (moduł) z odpowiednim oprogramowaniem umożliwia korzystanie z jednego numeru na kilku urządzeniach jednocześnie np. na dwóch smartfonach, albo na smartfonie i smartwachu (multisim – usługa zależna od operatora). I to bez dodatkowego parowania sprzętów i przekładania kart SIM. Do tego ułatwia samodzielne i zdalne wykupienie pakietu usług od dowolnego operatora oferującego pakiet na eSIM (zarówno wirtualnego, stacjonarnego, lokalnego i zagranicznego) i tworzenie jego profilu na smartfonie. To daje swobodę i niezależność w przełączaniu się między aktywnymi profilami operatorów na smartfonie. Explorer PRO oferuje też niezależny slot dla obsługi fizycznej karty SIM i można go używać także jak klasycznego DualSIM.Nowy HAMMER oferuje pełen wachlarz możliwości w zakresie łączności. Jest wyposażony w LTE, NFC do płatności mobilnych oraz czujnik linii papilarnych dla łatwego i bezpiecznego odblokowywania. Oferuje też BT 4.2, Wi-Fi, a także wodoodporne gniazdo słuchawkowe i uniwersalne USB-C.Nie starczy Ci mocy Explorera płynącej z baterii 5000 mAh? Możesz liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci baterii zewnętrznej HAMMER z funkcją powerbank o pojemności 5000 mAh. Bateria jest dedykowana do modeli Explorer oraz Explorer PRO i instaluje się ją za pomocą magnesów i/lub śrub. Bateria wyróżnia się odpornością zgodną z IP68, jest bezpieczna i idealnie nadaje się na długie wyjazdy. Dzięki niej można zasilić w energię także inne urządzenia mobilne ponieważ bateria może służyć jako uniwersalny powerbank.HAMMER EXPLORER PRO został wyceniony na 1999 złotych. Klienci, którzy kupią smartfon w e-sklepie producenta, w ramach oferty promocyjnej, otrzymają gratis dedykowaną baterię o wartości 169 złotych. Ilość baterii jest ograniczona.