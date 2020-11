Najszybszy internet mobilny w X 2020. Kto liderem?

RFBENCHMARK prezentuje najświeższy ranking wyłaniający tych operatorów komórkowych, którzy w październiku br. zaoferowali nam najszybszy internet mobilny. Tym razem bazowano na 230092 pomiarach, co jest bardzo podobną wartością do wrześniowej (231103 testów). Która z firm zasłużyła tym razem na wyróżnienie?

Przeczytaj także: Świąteczne promocje sieci komórkowych. Gdzie przepłacisz nawet 350 zł?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.: Który z operatorów oferował najszybszy internet mobilny w Polsce w październiku 2020?

Kto gwarantuje najszybsze wysyłanie i pobieranie danych?

Jak u poszczególnych operatorów prezentują się wartości ping?

Średnia szybkość pobierania danych: Orange

Średnia szybkość wysyłania danych: Orange

Najniższa wartość ping: T-Mobile

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przykładowe czasy dostępu do usług Internetowych: szybkość pobierania danych Przy szybkości pobierania 6 Mbps otwarcie strony WWW zajmuje 2 sekundy. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W pomiarach - tradycyjnie już - uwzględniono wyłącznie internet mobilny, bez pomiarów Wi-Fi , które nie wzięły udziału w rankingu.Analogicznie jak w przypadku poprzednich pomiarów szybkości internetu mobilnego, największa ich ilość (90,12%) dotyczyła zasięgu technologii 4G. Udział testów 3G sięgnął 9,82%, a w przypadku 2G skończyło się na zupełnie marginalnych 0,06%.Najczęściej weryfikowanym przez użytkowników aplikacji RFBENCHMARK operatorem i tym razem okazał się Play, któremu tym razem udało się delikatnie zdeklasować Orange (34,47% vs 31,58%). Na kolejnych miejscach, podobnie jak przed miesiącem, uplasował się Plus (18,32%) oraz T-Mobile (15,63%).Osiągnięty przez Orange wynik 28,11 Mb/s w kategorii średniej szybkości pobierania danych pozwolił obronić pierwsze miejsce w tabeli. T-Mobile, z niewielką stratą (27,87 Mb/s), zajął drugą pozycję.Biorąc pod uwagę średnią szybkość wysyłania danych w październiku, najlepszym operatorem komórkowym w Polsce okazało się Orange. Pomarańczowy operator zaszczytne miejsce uzyskał dzięki wynikowi 13,98 Mb/s. O drugie miejsce stoczona została zacięta walka. Play wyprzedził o ułamek Plusa. Różnica to zaledwie 0,03 Mb/s. Dla porządku – wicelider uzyskał w październiku 13,29 Mb/s, a brązowy medalista 13,26 Mb/s.Najniższa wartość ping znowu przypadła w udziale T-Mobile. Wszystko za sprawą 34,86 ms. Za plecami zwycięzcy tej klasyfikacji czyhało Orange (37,36 ms), a na dalszych miejscach solidarnie Play (39,5 ms) i Plus (44,97 ms).