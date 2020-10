Najszybszy internet mobilny w IX 2020. Powrót Orange

Przed nami najświeższe zestawienie operatorów, którzy we wrześniu oferowali nam najszybszy internet mobilny. Z najnowszych doniesień portalu RFBenchmark.pl wynika, że w dziewiątym miesiącu roku na pozycji lidera znowu ujrzeliśmy Orange. Jeżeli chodzi o najniższą wartość ping, to tu bez zaskoczeń - prowadzenie udało się utrzymać T-Mobile.

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny w VIII 2020. Czym zaskoczył Play?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.: Który z operatorów oferował najszybszy internet mobilny w Polsce we wrześniu 2020?

Kto gwarantuje najszybsze wysyłanie i pobieranie danych?

Jak u poszczególnych operatorów prezentują się wartości ping?

Średnia szybkość pobierania danych: Orange

Średnia szybkość wysyłania danych: Orange

Najniższa wartość ping: T-Mobile

Przed nami najświeższy, wrześniowy ranking RFBENCHMARK, którego podstawą stało się tym razem aż 231103 testów. To najwyższy wynik od marca br., kiedy to szybkość internetu mobilnego przetestowano 271271 razy.W pomiarach uwzględniono wyłącznie internet mobilny, bez pomiarów Wi-Fi, które tradycyjnie już nie wzięły udziału w rankingu.Podobnie, jak miało to miejsce przy poprzednich rankingach jakości internetu mobilnego, zdecydowana większość (ponad 90%) pomiarów przeprowadzonych zostało w zasięgu technologii 4G. Udział testów 3G sięgnął 9,84%, a w przypadku 2G skończyło się na zupełnie marginalnych 0,15%.Najpopularniejszym operatorem wśród użytkowników aplikacji RFBENCHMARK tym razem okazał się Play, któremu tym razem udało się delikatnie zdeklasować Orange (33,85% vs 31,34%). Na kolejnych miejscach uplasował się Plus (18,77%) oraz T-Mobile (16,04%).We wrześniu Orange operator zanotował najlepszy wynik w kategorii średniej szybkości pobierania danych. Pierwsze miejsce przyniósł wynik 27,87 Mb/s. Warto zauważyć, że to również lepszy rezultat niż w zeszłym miesiącu. Na drugim miejscu znalazł się główny rywal o palmę pierwszeństwa – T-Mobile. Konkurent uzyskał 26,62 Mb/s i także nieznacznie poprawił swoje osiągnięcia. Na kolejnych miejscach niemal ex aequo Play (24,48 Mb/s) i Plus (24,03 Mb/s).Na pozycję lidera klasyfikacji średniej szybkości wysyłania danych powrócił Orange. Wszystko za sprawą wyniku 13,57 Mb/s. Plus zajął pozycję wicelidera wyprzedzając Play o zaledwie 0,01 Mb/s. Plus na drugie miejsce awansował dzięki wynikowi 13,15 Mb/s, a Play ostatecznie znalazł się na trzecim miejscu z wynikiem 13,14 Mb/s. Zestawienie zamknął T-Mobile notując 12,35 Mb/s.T-Mobile nie dał za wygraną i utrzymał prowadzenie w klasyfikacji najniższej wartości ping (35,22 ms). Za nim uplasował się wspomniany Orange (38,64 ms), który wyprzedził Play (40,68 ms). Na czwartym miejscu tym razem znalazł się Plus (46,55 ms).