Najszybszy internet mobilny w VIII 2020. Czym zaskoczył Play?

Kto w sierpniu bieżącego roku gwarantował Polakom najszybszy internet mobilny? Odpowiedzi na to pytanie tradycyjnie już dostarcza comiesięczny ranking operatorów komórkowych RFBENCHMARK. Tym razem w zestawieniu doszło do pewnych przetasowań.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.: Który z operatorów oferował najszybszy internet mobilny w Polsce w sierpniu 2020?

Kto gwarantuje najszybsze wysyłanie i pobieranie danych?

Jak u poszczególnych operatorów prezentują się wartości ping?

Średnia szybkość pobierania danych: Orange

Średnia szybkość wysyłania danych: Play

Najniższa wartość ping: T-Mobile

Sierpniowy ranking RFBENCHMARK opracowano na podstawie 138223 testów. Względem lipca oznacza to ponad 6- procentowy spadek, którego uzasadnieniem są wakacyjne wyjazdy. W pomiarach uwzględniono wyłącznie internet mobilny, bez pomiarów Wi-Fi, które tradycyjnie już nie wzięły udziału w rankingu.Podobnie, jak miało to miejsce przy poprzednich rankingach najszybszego internetu mobilnego, zdecydowana większość (ponad 88%) pomiarów przeprowadzonych zostało w zasięgu technologii 4G. Udział testów 3G sięgnął 13,35%, a w obszare 2G przeprowadzono zaledwie marginalną ilość testów (0,2%).Najpopularniejszym operatorem wśród użytkowników aplikacji RFBENCHMARK okazał się Orange, któremu tym razem udało się delikatnie zdeklasować Play (32,5% vs 32,29%). Na kolejnych miejscach uplasował się Plus (20,12%) oraz T-Mobile (15,09%).Orange utrzymało pierwszą pozycję w klasyfikacji średniej szybkości pobierania danych, którą wywalczyło w lipcu. Pozycję lidera przyniósł tym razem wynik 27,28 Mb/s. Orange poprawiło tym samym swój wynik z zeszłego miesiąca. Na drugim miejscu zameldował się T-Mobile także z lepszym niż lipcowy rezultatem (26,43 Mb/s). Na trzecim miejscu podium znalazł się Play (23,52 Mb/s), a Plus zamknął tabelę osiągając 22,95 Mb/s.Niespodzianka w klasyfikacji średniej szybkości wysyłania danych. Dotychczasową dominację Orange przełamał Play. Warto podkreślić, że ostatni raz miejsce Orange w tej klasyfikacji zajął Plus w marcu bieżącego roku. Sierpniową niespodzianka udała się Play po osiągnięciu 12,74 Mb/s. Poprzedni lider, Orange, zajął drugie miejsce (12,47 Mb/s). Pod numerem trzecim mogliśmy obserwować Plusa (11,75 Mb/s), a T-Mobile zanotował rezultat 11,2 Mb/s, co dało mu ostatnie miejsce.T-Mobile utrzymał prowadzenie w zestawieniu najniższej wartości ping notując 36,51 ms. Wiceliderem zostało Orange (38,02 ms), a pozostałe pozycje przypadły w udziale Play (40,05 ms) i Plus (45,63 ms).