Najszybszy internet mobilny w VII 2020. Czas na Orange?

Kto oferuje Polakom najszybszy internet mobilny? Lipcowy ranking operatorów komórkowych RFBENCHMARK to dominacja Orange w kategorii średniej szybkości pobierania danych i wysyłania danych. Pod względem najniższej wartości ping na wyróżnienie zasłużył T-Mobile.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.: Który z operatorów oferował najszybszy internet mobilny w Polsce w lipcu 2020?

Kto gwarantuje najszybsze wysyłanie i pobieranie danych?

Jak u poszczególnych operatorów prezentują się wartości ping?

Średnia szybkość pobierania danych: Orange

Średnia szybkość wysyłania danych: Orange

Najniższa wartość ping: T-Mobile

Lipcowy ranking powstał na podstawie 147415 testów. To 4,3- procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem. Należy przy tym podkreślić w pomiarach uwzględniono wyłącznie internet mobilny, bez pomiarów Wi-Fi, które nie biorą udziału w rankingu.Podobnie, jak miało to miejsce przy poprzednich rankingach najszybszego internetu mobilnego, zdecydowana większość (ponad 86%) pomiarów przeprowadzonych zostało w zasięgu technologii 4G. Nieznacznie względem czerwca podniósł się udział testów 3G (z 10,8% do 13,62%). Udział 2G w testach był marginalny (0,2%).Najpopularniejszym operatorem wśród użytkowników aplikacji RFBENCHMARK ponownie okazał się Play (32,76%). Drugie miejsce należało do Orange (30,81%), a na kolejnych miejscach uplasował się Plus (20,67%) oraz T-Mobile (15,76%).W poprzednich miesiącach Orange zgłaszało aspiracje do pozycji lidera w klasyfikacji średniej szybkości pobierania danych. W lipcu udało się zrealizować ten cel dzięki rezultatowi 26,57 Mb/s. Ten wynik pozwolił wyprzedzić T-Mobile (25,19 Mb/s), Play (23,78 Mb/s) i Plus (23,21 Mb/s).Orange zachowało pierwsze miejsce pod względem szybkości wysyłania danych dzięki wynikowi 12,78 Mb/s. Na drugie miejsce, w porównaniu z poprzednim miesiącem, awansował Play (12,46 Mb/s). Trzeci w tabeli zameldował się Plus z wynikiem 11,79 Mb/s. Czwarte miejsce w tabeli przypadło w udziale T-Mobile (11,14 Mb/s).T-Mobile uratował swoją dobrą passę i utrzymał prowadzenie w kategorii najniższej wartości ping. Operator ten odnotował wynik na poziomie 35,65 ms. Był to zdecydowanie lepszy rezultat od wyników osiągniętych przez jego konkurentów: Play (39,66 ms), Orange (39,91 ms), Plus (44,54 ms).https://www.rfbenchmark.pl/ RFBENCHMARK>