Nowa oferta internetu bezprzewodowego w Play

Play zaprezentował nową ofertę internetu bezprzewodowego. Będzie on dostępny wraz z urządzeniem w cenie od 35 zł miesięcznie. Klienci, którzy zdecydują się na nowy internet w Play, będą mogli korzystać z usługi telewizyjnej PLAY NOW TV w cenie od 10 zł miesięcznie i otrzymają w prezencie pakiet HBO GO.

100 GB za 45 zł miesięcznie;

200 GB z dostępem do 5G za 55 zł miesięcznie;

aż 500 GB z dostępem do 5G za 75 zł miesięcznie.

mat. prasowe Play 20 sierpnia Play uruchomił nową ofertę internetu bezprzewodowego.

Podstawowy pakiet internetu bezprzewodowy dla domu to 70 GB transferu. Kolejne pakiety oferują nielimitowane GB z dużymi paczkami danych z pełną prędkością:Klienci decydujący się na ostatni z pakietów mogą wybrać także router Huawei 5G CPE Pro 2 z opłatą miesięczną 100 zł.W ramach nowej oferty Play proponuje szeroki wybór urządzeń – klienci będą mogli zdecydować się na router mobilny, router domowy, a także tablet lub laptop. W ofercie Play dostępne są także zaawansowane urządzenia sieciowe, takie jak wzmacniacz sieci Wi-Fi czy routery z systemem mesh. Możliwy jest też wybór oferty internetu mobilnego bez urządzenia, w opcji tylko SIM.W każdym z pakietów Play zapewnia użytkownikom 6 miesięcy dostępu do serwisu muzycznego Tidal oraz do platformy streamingowej Amazon Prime Video oraz 1 miesiąc korzystania z Ochrony Internetu.Nowi użytkownicy Play Internet w każdej z ofert otrzymają również możliwość rozszerzenia usług o telewizję PLAY NOW TV BOX z najnowszą wersją dekodera w cenie od 10 zł miesięcznie, z dostępem do 50 kanałów oraz programów rozrywkowych, informacyjnych i ogólnych. Klienci mogą się zdecydować na ofertę rozszerzoną za 35 zł miesięcznie, dzięki czemu zyskają pakiety EXTRA, SPORT, KIDS i NEWS na cały okres trwania umowy. Wybierając jednocześnie Play Internet oraz PLAY NOW TV BOX klienci mogą oglądać kanały HBO oraz materiały z biblioteki filmów i seriali HBO GO nawet przez 12 miesięcy za darmo.