Bankowość mobilna dla firm - wszystko co należy wiedzieć

Artykuł sponsorowany Bankowość mobilna w Polsce staje się coraz bardziej popularna. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych jak i klientów firmowych ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Takie rozwiązanie niesie ze sobą szereg korzyści, dzięki którym każdy staje się jeszcze bardziej mobilny. Warto zatem wiedzieć jak w Polsce przedstawia się bankowość mobilna i czy jest ona przeznaczona dla każdego.

Czym jest bankowość mobilna dla firm?

wykonywanie dowolnego rodzaju przelewu zarówno krajowego jak i zagranicznego;

doładowanie telefonu;

możliwość zastrzeżenia czy też aplikacji o nową kartę debetową jak i kredytową;

wypłacenie określonej kwoty środków bez konieczności używania karty;

zlecić dowolną płatność na numer telefonu innej osoby bez konieczności znajomości jej numeru konta;

dokonanie płatności np. za czynsz, media czy też innego rodzaju opłaty;

dokonanie przelewów w celu rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

Aplikacja mobilna dla przedsiębiorstwa - klucz do sukcesu

polepszenie komunikacji oraz szybkości dokonywania rozliczeń zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i w jego otoczeniu;

możliwość polepszenia składania zamówień oraz dokonywania płatności;

znacząca oszczędność czasu i pieniędzy, która wynika z braku konieczności wizyty w różnych miejscach i instytucjach by dokonać wszystkich płatności;

dostęp do swoich finansów w sposób stały i możliwość zarządzania swoimi finansami jak i czasem, w którym ma zostać dokonana płatność;

obniżenie kosztów operacyjnych tj. kosztów związanych z dokonaniem płatności ze względu na darmowe aplikacje mobilne we wszystkich bankach;

W jakich typach przedsiębiorstw bankowość mobilna najlepiej się sprawdzi?

przedsiębiorstwa oparte o funkcjonowanie w systemie ERP - instytucje, w których konieczne jest tworzenie faktur, zamówień, paragonów, baz klientów, czy też miejsc, gdzie można trzymać dane wszystkich kontrahentów;

instytucje gdzie jest konieczna kontrola produkcji - np. fabryki;

bary, restauracje;

firmy farmaceutyczne, apteki, oraz placówki medyczne oparte o system tzw. "e-medycyny" lub "tele-medycyny";

branża finansowa;

instytucje ubezpieczeniowe;

wszelkiego rodzaju małe i średnie przedsiębiorstwa - kwiaciarnie, lokale gastronomiczne, firmy eventowe.

Według definicji bankowość mobilna dla mikro i małych przedsiębiorstw to nic innego jak możliwość dokonywania wszelkiego rodzaju transakcji finansowych firmy z dowolnego miejsca na świecie. Wszelkich transakcji drogą mobilną można dokonać za pomocą zainstalowania aplikacji bankowej w swoim telefonie bądź innym urządzeniu mobilnym np. tablecie. Dzięki temu można bez problemu dokonać wszelkiego rodzaju rozliczeń, do których zaliczają się m.in.:Dzięki tak szerokiemu spectrum możliwości dokonywania płatności z bankowości mobilnej coraz częściej i chętniej korzystają zarówno klienci indywidualni jak i klienci biznesowi. Szczególne zainteresowanie widoczne jest również wśród klientów biznesowych, którzy prowadzą małe i średnie przedsiębiorstwa.Bazując na powyższych informacjach można śmiało stwierdzić, że aplikacja mobilna dla firm, a zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w swojej branży. Przede wszystkim takie rozwiązanie daje zupełnie nowe światło na to jak pod kątem finansowo-administracyjnym zarządzać swoim przedsiębiorstwem. Największym i jednocześnie najczęściej wymienianym czynnikiem wpływającym na pozytywną ocenę aplikacji mobilnych dla firm jest możliwość dokonywania rozliczeń praktycznie w dowolnym miejscu i czasie.Aplikacje mobilne dla małych i średnich przedsiębiorstw sprawiają, iż nawet dużą ilość płatności i rozliczeń można dokonać w dowolnej chwili. To sprawia, iż całe zarządzanie swoim przedsiębiorstwem staje się wygodniejsze i prostsze. Można również ustawić płatności cykliczne bądź dokonywać przelewów na telefon. To z kolei sprawia, iż żadna płatność nie zostanie pominięta i nie będą z tego powodu naliczane dodatkowe koszty oraz nie powstaną niepotrzebne komplikacje.Do dodatkowych korzyści płynących ze stosowania aplikacji mobilnej w swoim przedsiębiorstwie można również zaliczyć:W dobie stałego rozwoju, postępu technologicznego oraz dostosowywania się do preferencji klientów bankowość mobilna sprawdzi się praktycznie w każdej branży. Do najczęstszych typów przedsiębiorstw, gdzie bankowość mobilna się sprawdzi zaliczają się:Na podstawie powyższych informacji można być pewnym, iż niezależnie od rodzaju prowadzonego przedsiębiorstwa bankowość mobilna dla firm sprawdzi się wszędzie. Jest to dowód potwierdzający pójście z duchem czasu oraz prowadzenia swojej firmy na miarę XXI wieku.