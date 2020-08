Plus Światłowód w odświeżonej ofercie © fot. mat. prasowe

Od 24 sierpnia br Plus odświeża swoją ofertę Internetu stacjonarnego. Obniżone zostają ceny wszystkich abonamentów tej usługi, a w ramach zawartej umowy okres bezpłatnego korzystania wydłużony zostaje do trzech miesięcy.

Trzy opcje prędkości: do 300 Mb/s, 500 Mb/s oraz 1 Gb/s.

Trzy warianty oferty: dla mieszkania, dla domku i dla małych firm.

Trzy abonamenty do wyboru w zależności od oferowanej prędkości Internetu: do 300 Mb/s za 50 zł dla mieszkań, 70 zł dla domków i 40 zł netto dla SOHO, do 500 Mb/s za 60 zł dla mieszkań, 80 zł dla domków i 50 zł netto dla SOHO, do 1 Gb/s za 70 zł dla mieszkań, 90 zł dla domków i 60 zł netto dla SOHO.

Dodatkowy rabat – 10 zł dla klientów korzystających z oferty w ramach Programu smartDOM lub smartFIRMA.

W cenie abonamentu router do korzystania z Internetu.

Dodatkowa karta SIM dla usługi mobilnego Internetu LTE Plus z pakietem 5 GB za 0 zł.

Umowa na 24 miesiące – trzy miesiące za darmo.

Plus Internet Stacjonarny to usługa realizowana w technologiach zależnych od dostępnej infrastruktury: światłowód, kablówka, Ethernet. Od 24 sierpnia usługa ta jest dostępna w nowej ofercie:Usługa Plus Internet Stacjonarny jest udostępniana w oparciu o ogólnopolską infrastrukturę stacjonarną Netii, która posiada około 20 tys. km sieci szkieletowej w całej Polsce oraz ogólnopolską sieć dostępową.