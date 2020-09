Edu Pass od Orange do końca czerwca 2021

Orange przedłuża uruchomiony w maju Edu Pass aż do końca czerwca 2021 roku. Edu Pass to bezpłatny transfer danych do najpopularniejszych serwisów edukacyjnych, m.in. Librus, Vulcan czy Matzoo. Promocją objęci są wszyscy klienci Orange oraz wszyscy klienci Orange Flex oraz nju mobile.

Internet z 50GB miesięcznie i laptop z routerem w supercenie

Kliknij, aby powiekszyć fot. Voyagerix - Fotolia.com Dziecko przy komputerze Do końca czerwca 2021 roku Orange przedłuża uruchomiony w maju Edu Pass, czyli bezpłatny transfer danych do najpopularniejszych serwisów edukacyjnych.

W ramach oferty Edu Pass Orange zapewnia bezpłatny dostęp do wybranych stron przydatnych w edukacji tj. portal.librus.pl, vulcan.edu.pl, eduelo.pl, matzoo.pl, epodreczniki.pl, ninateka.pl, muzykotekaszkolna.pl, wolnelektury.pl oraz strony Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne bez pomniejszania posiadanego pakietu danych. Wyzerowane będą także wejścia na strony programów prowadzonych przez Fundację Orange: lekcjaenter.pl, superkoderzy.pl i megamisja.pl/.Orange proponuje też specjalny zestaw dla klientów, którzy który kupią ofertę internetu mobilnego - Internet Mobilny Optymalny z laptopem i routerem. Za 39,99 złotych miesięcznie (z rabatami za zgodę na e-fakturę i terminowe płatności- po 5 zł) nowy klient może co miesiąc korzystać z pakietu 50GB internetu. Klienci Orange Love, którzy zdecydują się na tę ofertę, otrzymają dodatkowy rabat w wysokości 20 złotych miesięcznie za łączenie usług w Orange.Orange poleca także w atrakcyjnej cenie laptop HP 255 G7 z dużą przestrzenią dyskową na potrzebne pliki i programy. Laptop ma 256 GB wewnętrznej pamięci oraz baterię z funkcją szybkiego ładowania, która może się przydać przy odrabianiu lekcji. W wyposażeniu posiada szereg rozwiązań, m.in. moduł Bluetooth 4.2, które ułatwią przenoszenie danych pomiędzy sprzętami. Z laptopem można kupić także router Alcatel LINKHUB HH71 LTE cat7. To urządzenie umożliwi korzystanie z szybkiego internetu w każdym miejscu domu. Dzięki niemu można pobierać dane z prędkością do 300 Mb/s i wysyłać z prędkością do 100 Mb/s. Router obsługuje dwie częstotliwości Wi-Fi: 2,4 oraz 5 GHz.Miesięczna rata za zestaw urządzeń to 81 złotych(na 24 raty). Sprzęt można kupić także oddzielnie: laptop HP 255 G7 za 68 zł/miesięcznie, a Alcatel LINKHUB HH71 LTE cat7 za 13 złotych miesięcznie (obie ceny w przypadku 24 rat).