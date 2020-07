Pakiet Bezpieczeństwa od Orange

Orange ma dla swoich klientów, korzystających z usług abonamentowych, Pakiet Bezpieczeństwa, w skład którego wchodzą 4 usługi: Orange Smart Care Premium, Zabezpiecz PESEL, Chroń Dzieci w Sieci oraz Znajdźmy się.

Oto co klienci otrzymają w ramach poszczególnych usług.chroni przed skutkami uszkodzenia telefonu. Usługa pozwala naprawić wszystkie uszkodzenia mechaniczne oraz usunąć skutki zalania telefonu wodą, zachowując przy tym gwarancję producenta. Można skorzystać z jednej naprawy rocznie, ale bez limitu kwotowego. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa, klient może wymienić telefon na nowy. Co ważne, przyczyna uszkodzenia telefonu nie ma znaczenia – naprawie podlega każde uszkodzenie mechaniczne. https://www.orange.pl/view/smart-care- to odpowiedź na nasilające się zjawisko oszustw dokonywanych z użyciem cudzych danych osobowych. Dzięki usłudze Zabezpiecz PESEL klient może lepiej chronić się przed oszustami i utratą pieniędzy. Poszkodowani mogą liczyć na profesjonalne wsparcie pozwalające zminimalizować skutki oszustwa. Użytkownik dostaje powiadomienie, gdy ktoś próbuje użyć jego numeru PESEL – czyli zawsze, gdy wpłynie zapytanie o jego PESEL do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. Może więc od razu sprawdzić, czy jego dane nie zostały wykorzystane do zaciągnięcia zobowiązań finansowych – pożyczki, kredytu, podpisania umowy na abonament, czy zakupów na raty lub do założenia działalności gospodarczej. Alerty działają całodobowo, 7 dni w tygodniu. https://www.orange.pl/view/zabezpieczpeselpozwala na kompleksową ochronę dzieci online podczas korzystania ze smartfonów i tabletów. Usługa chroni dzieci przed dostępem do nieodpowiednich dla nich treści, umożliwia rodzicom dbanie o to, by nie spędzały w internecie za dużo czasu, pozwala określić, z jakich aplikacji dziecko może bezpiecznie korzystać. W ramach usługi rodzic może objąć ochroną do 4 urządzeń. Szczegóły dotyczące usługi można znaleźć tu: https://chrondzieciwsieci.pl/, a wiele porad i wskazówek na temat odpowiedzialnego korzystania z internetu na stronie https://www.orange.pl/razemwsieci– to usługa umożliwiająca nielimitowaną lokalizację dwóch telefonów bliskich osób w trosce o ich bezpieczeństwo. Klient nie tylko zlokalizuje telefony tych osób, lecz także otrzyma powiadomienia, gdy zmienią miejsce lub znajdą się w sytuacji zagrożenia. Usługa bez trudu namierzy telefon z dowolnej sieci, model starszego typu, a także smartfon bez dostępu do Internetu czy GPS. Pozwala wyznaczyć strefy (np. w przypadku dziecka może to być szkoła i dom) - po ich opuszczeniu przez bliską osobę klient automatycznie zostanie o tym powiadomiony. Chroniona osoba przy pierwszej próbie lokalizowania musi wyrazić na to zgodę. https://znajdzmysie.plOpłata miesięczna za korzystanie z Pakietu Bezpieczeństwa wynosi 25 zł z VAT. To o ponad połowę mniej niż w przypadku zakupu tych 4 usług osobno. Z nowego pakietu mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy mają abonament komórkowy w Orange. Mogą go włączyć przy przedłużeniu umowy lub podpisaniu nowej. Opłaty za korzystanie z usługi są doliczane do faktury za usługi Orange.