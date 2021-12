Wystartowała poświąteczna wyprzedaż w Orange. Z oferty tańszych smartfonów i akcesoriów będzie można skorzystać aż do 2 lutego 2022 roku.

Okazja na świetny smartfon

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ruszyła wyprzedaż w Orange Orange wystartował z poświąteczną mega wyprzedażą smartfonów i urządzeń.

Urządzenia do 50% taniej dla klientów biznesowych

Jeszcze więcej od Orange

Odnowione smartfony w niższej cenie

Na wyprzedażowej liście dla klientów indywidualnych można znaleźć m.in. Xiaomi Redmi Note 10S 6/128GB, który jest tańszy nawet o 288 zł. Jeśli klienci skorzystają z Planu 60, rata za telefon wynosi teraz 37 zł. Smartfon ma mocną baterię o pojemności 5000 mAh z możliwością szybkiego ładowania, ekran AMOLED ze świetną widocznością - bez względu na warunki atmosferyczne, a także aparat główny o rozdzielczości 64 Mpix z trybem szerokokątnym.Kolejny telefon to Realme 8i 4/64 GB, który jest tańszy o 120 zł. W Planie 60 rata miesięczna wyniesie za niego 30 zł. Wielka obniżka dotyczy także zegarka Samsung Galaxy Watch4 46 mm eSIM. Podpisując umową na Plan 60, kupimy go taniej o 867 zł. Rata miesięczna wyniesie 47 zł.Niektóre z urządzeń na wyprzedaży są dostępne wyłącznie w ofercie bez abonamentu. Są to: opaska OPPO Band, której cena po obniżce wynosi jedynie 179 zł oraz słuchawki Xiaomi Redmi Buds 3 Pro - teraz za 249 zł.Dla przedsiębiorców Orange proponuje Samsung Galaxy Watch4 46 mm eSIM, taniej o 792 zł, w Planie Firmowym M, z ratą 33 zł +VAT miesięcznie. Zegarek jest przeceniony aż o 50%. W biznesie to przydatny gadżet do codziennej pracy. Pozwala mieć wszystkie notatki, kalendarze, zdjęcia oraz komunikatory w zasięgu… nadgarstka ręki. Zegarek umożliwia płatności zbliżeniowe za pomocą Google Pay. Dzięki dużej wytrzymałości, solidnej konstrukcji i wodoodporności, można go używać bez obaw o uszkodzenie.Kolejnym urządzeniem w niższej cenie jest Xiaomi 11 Lite 5G NE. Smartfon można kupić taniej o 315 zł w Planie Firmowym M. Koszt raty to 46 zł +VAT miesięcznie. Wyposażony jest w potrójny obiektyw, umożliwiający robienie zdjęć nawet w najtrudniejszych warunkach.Innymi przecenionymi urządzeniami są: myPhone NOW taniej o 168 zł w Planie Firmowym S, z miesięczną ratą 15 zł +VAT, Xiaomi Redmi Note 10S taniej o 240 zł – przy zakupie Planu Firmowego M z ratą 26 zł +VAT miesięcznie, vivo V21 5G taniej o 264 zł przy podpisaniu umowy na Plan Firmowy L – rata w kwocie 42 zł +VAT miesięcznie i OPPO Reno6 Pro 5G tańszy o 528 zł w Planie Firmowym XL z ratą 86 zł +VAT miesięcznie.Obniżki cen - nawet do 50% - obejmują także akcesoria. Na przykład słuchawki bezprzewodowe Bluetooth kompatybilne z telefonem, TV, tabletem i laptopem (30 zł taniej - 99,90 zł), ładowarka samochodowa (10 zł taniej - od 25 zł), samochodowy uchwyt do telefonu (15 zł taniej - od 30 zł), popsocket - rozkładany uchwyt do stabilnego trzymania telefonu w dłoni, z funkcją podstawki (15 zł taniej - 22,90 zł).W sklepie Orange można także znaleźć odnowione smartfony czy laptopy. Wyglądają i działają tak, jak fabrycznie nowe telefony, ale są tańsze. To urządzenia ze zwrotów, a także używane, które dostały drugie życie dzięki profesjonalnej odnowie. Używane, odnowione telefony, spełniają klasę A+, czyli najwyższą z możliwych.A co zrobić ze starym smartfonem, z którego nie korzystamy? Wystarczy przyjść do dowolnego salonu Orange. Podczas wizyty konsultant wyceni smartfon i przekaże bon o jego wartości, do zrealizowania na zakup urządzeń lub akcesoriów. Natomiast używane urządzenie, które nie zakwalifikuje się do odkupu, można zostawić do recyklingu w salonie Orange. Oferta dotyczy wybranych modeli i zależy od stanu technicznego urządzenia.