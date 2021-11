W Orange Flex wystartowała oferta świąteczna, a w niej specjalne kody promocyjne obniżające ceny wybranych urządzeń w Sklepie Flex a także dodatkowe 300 GB.

Samsung Galaxy A52s 5G 128GB za 1699 zł (przecena z 1999 zł)

Samsung Galaxy A32 5G 64GB za 949 zł (przecena z 1249 zł)

Samsung Galaxy Watch 4 40mm eSIM za 1099 zł (przecena z 1399 zł)

Samsung Galaxy Watch 4 44mm eSIM za 1219 zł (przecena z 1519 zł)

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128GB za 1299 zł (przecena z 1599 zł)

Xiaomi Watch za 249 zł (przecena z 549 zł)

Oppo Reno5 Lite za 1099 zł (przecena z 1399 zł)

Oppo Watch 46mm eSIM za 1099 zł (przecena z 1399 zł)

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com W Orange Flex czekają prezenty świąteczne Na użytkowników Orange Flex czekają wybrane smartfony i gadżety z rabatami. Do wyboru są urządzenia z rabatem 300 zł lub 100 zł.

Samsung Galaxy A03s za 599 zł (przecena z 699 zł)

Samsung Galaxy Buds2 za 549 zł (przecena z 649 zł)

Xiaomi Redmi 10 4/64 GB za 799 zł (przecena z 899 zł)

Xiaomi Redmi 9A 2/32GB za 299 zł (przecena z 399 zł)

Xiaomi Redmi Buds3 Pro za 199 zł (przecena z 299 zł)

Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor za 79 zł (przecena z 179 zł)

Xiaomi MiWatch Lite za 109 zł (przecena z 209 zł)

Oppo A16 za 599 zł (przecena z 699 zł)

Oppo Band za 89 zł (przecena z 189 zł)

Oppo Enco Free za 399 zł (przecena z 499 zł)

Jak odebrać prezent 300 GB?

Na użytkowników Orange Flex czekają wybrane smartfony i gadżety z rabatami. Do wyboru są urządzenia z rabatem 300 zł lub 100 zł. Do zakupu każdego urządzenia objętego świąteczną promocją, Flex dorzuca dodatkowy prezent, czyli pakiet 300 GB ważnych przez 90 dni. Warto pamiętać też o specjalnej cenie dostawy za 1 zł. Oferta jest dostępna dla klientów indywidualnych i biznesowych.Klienci indywidualni mogą także skorzystać z oferty zakupów na raty 30x 0% z RRSO 0%, jeśli wartość sprzętów w koszyku wyniesie co najmniej 300 zł.Urządzenia z rabatem 300 zł oraz 300 GB w prezencie:Urządzenia z rabatem 100 zł oraz 300 GB w prezencie:Na każdego użytkownika z aktywnym planem czekają w Klubie Flex dwa kody promocyjne do wykorzystania na wybrane urządzenia w Sklepie Flex: obniżające ich cenę o 300 zł lub 100 zł. Po dodaniu wybranego urządzenia do koszyka, użytkownik powinien wpisać indywidualny kod promocyjny w celu naliczenia promocji i odbioru 300 GB.Użytkownik, który zakupi urządzenia ze świątecznej promocji Orange Flex, otrzyma notyfikację push z aplikacji w ciągu 48h. Powiadomienie przekieruje użytkownika do prywatnej promocji w Klubie Flex gdzie będzie mógł odebrać kod i go aktywować.Warto się spieszyć, bo liczba urządzeń objętych promocją jest limitowana. Więcej prezentów znajdziesz w Sklepie Flex.