W nju mobile - nju komórkowy za 29 zł miesięcznie

W ofercie nju mobile można już zamówić usługę nju komórkowy. Dostępna jest w aplikacji i na stronie internetowej. nju komórkowy kosztuje 29 zł miesięcznie.

Nowość w nju mobile W ofercie nju mobile można już zamówić nowoczesną, cyfrową usługę nju komórkowy.

Nowość nju z aplikacją

Zniżka za pakiet dwóch usług

Nowa usługa nju komórkowy to rozmowy z numerami komórkowymi i stacjonarnymi w Polsce oraz w roamingu w Strefie UE bez limitu. Także SMS-y, MMS-y w Polsce i w roamingu w Strefie UE są bez ograniczeń. Użytkownik dostaje 20 GB na start w technologii 5G do wykorzystania w Polsce. Liczba gigabajtów w ofercie nju komórkowy rośnie wraz ze stażem: 40 GB po pół roku, 50 GB po roku i 60 GB po 2 latach. Jeśli klient ma już numer w nju mobile i na abonament lub na kartę, staż w sieci jest zapamiętywany przy przenoszeniu numeru do nju komórkowy. Dodatkowo można jeszcze skorzystać z pakietu 5 GB do wykorzystania w roamingu w Strefie UE.Nju komórkowy i nju światłowód to nowoczesne oferty dostępne w aplikacji mobilnej, gdzie samodzielnie można zarządzać usługą w smartfonie. Nie ma faktur ani umowy. Za wszystko płaci się z góry i nie więcej niż wynika z wybranej oferty.Zarządzenie usługą w aplikacji jest intuicyjne, wygodne i bezpieczne. Tak samo jak zakup oferty. Nie trzeba odwiedzać salonu. Wystarczy wejść na www.nju.pl lub pobrać aplikację nju mobile. Wybrać nowy numer lub przenieść obecny. Konieczne jest jedynie potwierdzenie tożsamości oraz wybór sposobu płatności. Można ją zrobić kartą płatniczą, online lub BLIK-iem.W nju mobile można łączyć usługi i dostać za to zniżki. Jeśli klient korzysta z nju komórkowy i nju światłowód, zapłaci miesięcznie 3 zł mniej.Zasady działania ofert nju na abonament i nju na kartę pozostają bez zmian. Wszystkie oferty dostępne są na stronie njumobile.pl Aplikację nju mobile można ściągnąć ze sklepu Apple Store lub Google Play.