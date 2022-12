Najszybszy internet mobilny i 5G w XI 2022

Listopadowy ranking operatorów komórkowych w Polsce przygotowany przez portal RFBenchmark.pl bez zmian. T-Mobile jest wciąż najlepszy w kategorii średniej szybkości pobierania danych. Play jest liderem w kategorii najniższej wartości ping i nadal zajmuje pierwsze miejsce w kategorii średniej szybkości wysyłania danych. Po raz pierwszy w zestawieniu ujęto wyniki operatorów w technologii 5G.

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny w X 2022: Play liderem dwóch kategorii

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto został liderem w kategorii średniej szybkości pobierania danych?

W jakich kategoriach najlepszy jest Play?

Który operator oferował najlepszy internet 5G?



Internet mobilny w Polsce (LTE) – listopad 2022

Średnia szybkość pobierania danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Gdzie najszybszy internet mobilny w listopadzie 2022? T-Mobile jest wciąż najlepszy w kategorii średniej szybkości pobierania danych.

Najniższa wartość ping

Internet mobilny 5G w Polsce w listopadzie 2022

Listopadowy ranking został utworzony na bazie 287638 pomiarów. To bardzo duży wzrost w odniesieniu do poprzednich miesięcy (dla porównania – w październiku zgromadzono 151 929 pomiarów). Po raz ostatni liczbę 200 tysięcy wykonanych testów zanotowano w maju 2022 roku (218 944 pomiarów).Pomiary zostały wykonane przez społeczność użytkowników aplikacji RFBENCHMARK, którzy najczęściej korzystali z LTE (91,85%). 3,02% badań wykonano w zasiegu sieci 5G, a 5,23% użyło w tym celu WCDMA.W dalszym ciągu nie ma mocnych na T-Mobile, jeżeli przyjrzymy się kategorii średniej szybkości pobierania danych LTE (41,8 Mb/s). Kolejni operatorzy stoczyli ze sobą dość intensywną rywalizację.Bez zmian także w przypadku średniej szybkości wysyłania danych. Na pozycji lidera Play, dzięki wynikowi 21,7 Mb/s. Play w zeszłym miesiącu wyprzedził Orange pod względem najniższej średniej wartości ping, a w listopadzie obronił żółtą koszulkę lidera. Wszystko dzięki rezultatowi 28,7 ms.Nasi użytkownicy przeprowadzili w sumie 8679 pomiarów z wykorzystaniem technologii 5G.Pod względem średniej szybkości pobierania danych 5G najlepszy okazał się Plus (138,1 Mb/s). Operator ma bardzo wyraźną przewagę nad pozostałymi rywalami. Na drugim miejscu znalazło się Orange (52,2 Mb/s), na ostatnim stopniu podium uplasował się Play (49,8 Mb/s), a klasyfikację zamknął T-Mobile (47,2 Mb/s).Nieco inaczej ułożyła się tabela dotycząca średniej szybkości wysyłania danych. Tutaj najlepszym operatorem okazało się Orange (34,2 Mb/s). Tuż za Pomarańczowym operatorem możemy obserwować T-Mobile (31,2 Mb/s), a na trzecim miejscu znalazł się Play (28,0 Mb/s). Zwycięzca kategorii pobierania danych 5G, Plus, zajął czwarte miejsce (26,8 Mb/s).Jeżeli chodzi o ping to tutaj triumfował Play (25,7 ms) przed Orange (27,3 ms), a także przed T-Mobile (31,7 ms) i Plusem (35,4 ms), który zamknął zestawienie w tej kategorii.