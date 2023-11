Najszybszy internet mobilny i 5G w X 2023

Portal RFBenchmark.pl prezentuje najnowszy ranking, który analizuje październikową ofertę internetu mobilnego największych operatorów sieci komórkowych w Polsce. Zaprezentowano wyniki z podziałem na sieci 5G i 4G LTE. Kto był najlepszy w rankingu średniej szybkości pobierania danych, średniej szybkości wysyłania danych oraz średniej wartości ping?

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny i 5G we IX 2023

Stan Internetu mobilnego w Polsce w październiku 2023



Wyniki 5G



Średnia szybkość pobierania danych: Plus (138,3 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (36,2 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (28,9 ms)

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Gdzie najszybszy internet mobilny w październiku 2023? Plus ma ponownie najszybsze 5G w Polsce.

Wyniki 4G LTE



Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile (41,3 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (22,3 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (29,8 ms)

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny i 5G w VIII 2023

Październikowy ranking operatorów komórkowych powstał na podstawie 629 432 pomiarów, z czego 15,54% pomiarów zostało przeprowadzonych za pomocą technologii 5G.33,1% pomiarów przeprowadzono korzystając z sieci Orange. Kolejne miejsce zajmuje Play z wynikiem 32%, za nim Plus z 18,3% i T-Mobile z 16,5% udziałem w pomiarach.W październiku miejsce lidera zajmuje ponownie Plus, który osiągnął wynik 138,3 Mb/s.Na drugim miejscu znalazł się T-Mobile z wynikiem 54 Mb/s, na trzecim Orange (49,3 Mb/s) oraz na czwartym Play (49 Mb/s).Drugi miesiąc z rzędu pierwsze miejsce przypadło w udziale Play (36,2 Mb/s).Drugie miejsce zajął T-Mobile (34,4 Mb/s), a brąz zdobył Orange (32,5 Mb/s). Zestawienie zamknął Plus z wynikiem 28,6 Mb/s.W październiku najniższa średnia wartość ping była także domeną Play. Wynik 28.9 ms w tej kategorii pozwolił wyprzedzić zarówno Plus (29,2 ms), jak i T-Mobile (29,7 ms). Warto zauważyć, że wyniki tych trzech operatorów były na zbliżonym poziomie. Czwarte miejsce zajęło Orange z wynikiem 32,4 ms, który dość wyraźnie odstawał od czołowej trójki.W październikowym zestawieniu T-Mobile zdecydowanie wyprzedził swoich rywali w kategorii średniej szybkości pobierania danych z wynikiem 41,3 Mb/s.Na kolejnych pozycjach znalazł się Play (38,8 Mb/s), Orange (35,8 Mb/s) oraz Plus (32,5 Mb/s).Play triumfuje w kategorii średniej szybkości wysyłania danych 4G LTE z wynikiem 22,3 Mb/s.Z dość sporą stratą do lidera na drugim miejscu uplasował się T-Mobile (19,3 Mb/s), który wyprzedził nieznacznie Orange (18,8 Mb/s). Na ostatnim miejscu sklasyfikowaliśmy Plusa (16,8 Mb/s).Play wygrywa ponownie w kategorii najniższej średniej wartości ping, osiągając wynik 29,8 ms. Play tym samym wyprzedził o 1 ms wicelidera klasyfikacji Orange (30,8 ms).Na dwóch pozostałych miejscach znalazł się T-Mobile (33,8 ms) i Plus (39,2 ms).