Najszybszy internet mobilny i 5G w I 2025 roku

Jest już dostępny najnowszy raport RFBENCHMARK, tradycyjnie już podsumowujący jakość oferowanego w Polsce internetu mobilnego. Styczniowy raport powstał w oparciu o 497 397 pomiarów, z czego 159 920 dotyczyło sieci 5G, a 330 544 sieci 4G LTE.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który operator oferował największą średnią prędkość pobierania danych w styczniu 2025?

Który operator oferował najszybszy internet mobilny 4G LTE?

Kto mógł pochwalić się najniższą wartością ping?



Który operator cieszył się największym zainteresowaniem?

Wyniki 5G

Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile (381,2 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: T-Mobile (60,9 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Orange (20 ms)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Który operator oferował najszybszy internet mobilny w styczniu 2025? W prędkościach sieci 5G dominował T-Mobile.

Wyniki 4G LTE

Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile (53,8 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (23,8 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Orange (26,9 ms)

W styczniu 2025 najwięcej pomiarów - 32,7% - dotyczyło sieci Orange. Tuż za nim uplasował się Play (32%). 18,6% łącznej liczby testów dotyczyło sieci Plus, natomiast 16,7% - T-Mobile.W styczniu T-Mobile zachował pozycje lidera z wynikiem 381,2 Mb/s. Na drugiej pozycji plasuje się Orange (347,8 Mb/s). Wynik Play jest sporo słabszy od czołówki - 207,1 Mb/s. Plus z wynikiem 135,6 Mb/s jest na ostatniej pozycji.W kategorii wysyłania danych T-Mobile utrzymuje pozycję lidera, osiągając 60,9 Mb/s. Tuż za nim uplasował się Orange z wynikiem 57,3 Mb/s. Na trzecim miejscu Play z rezultatem 52,9 Mb/s. Zdecydowanie najsłabiej wypada Plus (30,4 Mb/s).Bezkonkurencyjny w tej kategorii jest wciąż Orange (20 ms). Play (22,2 ms) oraz T-Mobile (23,3 ms) mają podobne rezultaty. Plus wciąż na końcu stawki z wynikiem 26,3 ms.W technologii 4G LTE T-Mobile ponownie wysuwa się na prowadzenie, uzyskując 53,8 Mb/s. Play z wynikiem 42,3 Mb/s na drugim miejscu, a tuż za nim Orange z wynikiem 41,3 Mb/s. Plus (40,4 Mb/s) zamyka stawkę.Liderem kategorii wysyłania danych jest Play (23,8 Mb/s), choć T-Mobile (22,3 Mb/s) depcze mu po piętach. Wyniki Orange (20,6 Mb/s) oraz Plus (18,9 Mb/s) są na porównywalnym poziomie.Wśród użytkowników 4G LTE najniższe opóźnienie notuje Orange (26,9 ms). Na kolejnych miejscach Play (28,6 ms) i T-Mobile (31,3 ms). Plus (39,4 ms) znalazł się na ostatnim miejscu w zestawieniu ping.