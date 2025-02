Tuning oferty w Plush Na Kartę

W Plush Na Kartę ruszyła nowa promocja, w której pakiety cykliczne przez pierwszy miesiąc dostępne będą za połowę ceny, a w drugim miesiącu za 1 zł. Do tego klienci otrzymają paczkę dodatkowego internetu na rok - nawet 9500 GB - która nie przepada.

Jak skorzystać z nowej promocji?

W promocji w Plushu Na Kartę użytkownik w pierwszym miesiącu płaci 20 zł, w drugim tylko złotówkę, a dostaje: internetowy pakiet cykliczny, rozmowy i SMS-y bez limitu i… nawet 9500 GB na rok, które nie przepadają.Na początku wystarczy kupić i aktywować starter, a następnie doładować konto i aktywować pakiet cykliczny. Przez pierwszy miesiąc, wszystkie pakiety kosztują połowę swojej standardowej ceny, a więc odpowiednio: 50 GB – 20 zł, 40 GB – 17,50 zł i 30 GB – 15 zł. Po 30 dniach pakiet zostaje automatycznie przedłużony za symboliczną złotówkę. Dopiero od trzeciego miesiąca wskakuje cena regularna, czyli odpowiednio: 40 zł, 35 zł i 30 zł. Co więcej, wyrażając zgodę na otrzymywanie treści marketingowych użytkownik otrzyma dodatkową paczkę danych. W przypadku pakietu cyklicznego 50 GB będzie to 750 GB, rozłożone na 12 miesięcy – co 30 dni dostanie kolejną pulę. W sumie da to nawet 9500 GB. Warunkiem jest aktywne korzystanie z cyklicznego pakietu 50 GB przez rok. A żeby było jeszcze lepiej, wszystkie powyższe bonusy uruchamiane są za pomocą jednego SMS-a.W dalszym ciągu dostępne są paczki:Szczegóły oferty dostępne są na stronie internetowej Plusha.