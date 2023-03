W Plush na kartę więcej gigabajtów w nowych pakietach i nawet 2000 GB na lata

Plush daje więcej gigsów w nowych pakietach w ofercie na kartę. Do zgarnięcia aż 50 GB lub 40 GB do swobodnego surfowania po necie. Dodatkowo, Plush rusza z nową promocją i pozwala upolować pakiet 2000 GB.

Więcej gigsów w nowych pakietach

Upoluj gigantyczny pakiet nawet 2000 GB na lata, bo w przyrodzie nic nie ginie

Włącz Tidal na cztery pory roku za darmo

Skorzystaj z najszybszego 5G Plusa w Polsce

Po aktywacji nowego pakietu za 40 złotych do wykorzystania jest 35 GB z pakietu oraz 15 GB po doładowaniu konta, co daje łącznie aż 50 GB do wykorzystania. W przypadku pakietu za 35 złotych zgarnia się 25 GB po aktywacji pakietu i 15 GB po doładowaniu – razem 40 GB. Poza dużymi paczkami danych w przypadku obydwu pakietów zyskuje się rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu. Dodatkowo, użytkownicy obydwu pakietów mogą korzystać z zalet sieci 5G Plusa.Może gigsy na start? Proszę bardzo, w Plushu 200 GB za całkowitą darmoszkę! Jeśli ciekawi Cię, co w trawie piszczy, to wyślij sms o treści ZGODA pod numer 80600 i otrzymaj aż 200 GB na 30 dni. Wysłanie wiadomości jest równoznaczne z wyrażeniem zgód marketingowych.Wybierając pakiet za 40 złotych na 30 dni w Plushu można zyskać łącznie nawet 2000 dodatkowych gigabajtów do wykorzystania nie przez rok, ale przez lata. Po aktywacji promocji – po wpisaniu kodu *136*11*2000#, a następnie kliknięciu zielonej słuchawki, fani Plusha będą otrzymywać co miesiąc paczki ze 150 GB danych. Korzystając z pakietu 12 razy bez przerwy co 30 dni, po roku można zgarnąć dodatkowo jednorazowy pakiet 200 GB. W sumie Plush daje nawet 2000 GB, z których można korzystać zimą i latem.Miśki decydujące się na tańszy pakiet za 35 zł lub 30 zł mogą zgarnąć nawet 1500 GB do wykorzystania przez lata. Po wpisaniu kodu, *136*11*1500# i wciśnięciu zielonej słuchawki, użytkownicy Plusha będą dostawać aż 100 GB przez 12 miesięcy. Po zachowaniu ciągłości doładowań można zyskać bonus 300 GB.Fani Plusha na kartę mogą cieszyć się przez 12 miesięcy dostępem do świetnej jakości muzyki od Tidal HiFi bez dodatkowych opłat. Aby skorzystać z darmowej subskrypcji, należy wpisać kod *101*11*555# i kliknąć zieloną słuchawkę, po otrzymaniu wiadomości załóż konto i ciesz się muzyczką przez cztery pory roku. Szczegóły na: http://www.plushbezlimitu.pl/tidal.Decydując się na zakup startera Plusha można bezpłatnie korzystać z najszybszej sieci 5G Plusa w naszym kraju według rankingu SpeedTest.pl. Sieć 5. generacji pozwala na płynne oglądanie filmów i seriali w najlepszej jakości, bezproblemowe granie online oraz pracę i naukę zdalne bez zakłóceń. Do korzystania z 5G konieczne jest posiadanie sprzętu obsługującego tę technologię oraz przebywanie w zasięgu sieci na paśmie 5G od Plusa. Mapa zasięgu dostępna na https://www.plus.pl/5g.