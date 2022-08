Promocja w Plushu - abonament za 20 zł miesięcznie przez rok

Od dzisiaj klienci, którzy wybiorą ofertę abonamentową w Plushu z pakietem internetowym 30 GB mogą skorzystać z promocji, w ramach której przez pierwszy rok będą płacili 20 zł miesięcznie.

Klienci, którzy wybiorą ofertę abonamentową w Plushu z pakietem internetowym 30 GB objęci zostaną promocją, w ramach której przez pierwszy rok będą płacili jedynie 20 zł/mies.

bezpłatny transfer danych na korzystanie z serwisów społecznościowych i komunikatorów: Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp;

dostęp do usługi Disney+ bez opłat przez rok, potem 28,99 zł/mies.;

dostęp do serwisu HBO Max przez 1 miesiąc za 0 zł;

dostęp do serwisu muzycznego TIDAL na 90 dni za 0 zł.

Samsung Galaxy A33 5G 6/128 GB w 36 ratach po 52,72 zł + 1 zł na start lub

OPPO Reno7 5G 8/256 GB w 36 ratach po 72,22 zł + 298,99 zł na start.

W ramach 24 miesięcznej umowy klienci będą mieli do wykorzystania co miesiąc pakiet internetowy 30 GB wraz z dostępem do internetu 5G. W pakiecie zawarte są również nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci oraz 5,18 GB do wykorzystania w roamingu na terenie Unii Europejskiej. Przez pierwsze 12 miesięcy opłata za pakiet wynosić będzie 20 zł, a następnie wróci do ceny regularnej 30 zł/mies.W ramach dodatkowych benefitów klienci otrzymają także:Dodatkowo, w ramach oferty klienci mogą dobrać smartfon w stałych ratach 0%, np.: