Smartfony Samsung Galaxy Z Flip4 oraz Galaxy Z Fold4

Samsung zaprezentował nowy Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4. Galaxy Z Flip4 dostał lepsze aparaty i baterię o pojemności 3700 mAh, a Galaxy Z Fold4 wyświetlacz o przekątnej 7,6 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz obiektyw 50 MP i obiektyw oferujący 30-krotny Space Zoom.

Przeczytaj także: Smartfony Samsung Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G

Galaxy Z Flip4

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Samsung Galaxy Z Flip4 Z poziomu zewnętrznego ekranu Galaxy Z Flip4 możemy wykonywać połączenia, odpowiadać na wiadomości, otwierać samochód, czy kontrolować widżet Sceny SmartThings. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Z Flip4 Ekran zewnętrzny można teraz łatwo dostosować do własnego stylu z pomocą nowych wzorów zegarów i różnych formatów tła: od obrazów przez GIFy, aż po materiały video. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Galaxy Z Fold4

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Z Fold4 Galaxy Z Fold4 wykonuje oszałamiające zdjęcia i filmy dzięki obiektywowi 50 MP i obiektywowi oferującemu 30-krotny Space Zoom. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Samsung Galaxy Z Fold4 Wyświetlane treści są bardziej wciągające i przejrzyste dzięki jaśniejszemu wyświetlaczowi głównemu o przekątnej 7,6 cala, adaptacyjnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Galaxy Buds2 Pro

Galaxy z korzyścią dla planety

Dostępność i oferta przedsprzedażowa

Galaxy Z Flip4 został zaprojektowany tak, aby zapewnić użytkownikom swobodę i dostęp do najbardziej przydatnych funkcji bez konieczności otwierania urządzenia. Dlatego teraz z poziomu zewnętrznego ekranu Galaxy Z Flip4 możemy wykonywać połączenia, odpowiadać na wiadomości, otwierać samochód, czy kontrolować widżet Sceny SmartThings.Najnowszy Galaxy Z Flip4 zyskał również niepowtarzalny, przyciągający wzrok, design. Smuklejszy zawias, proste, metalowe krawędzie i kontrastujące matowe szkło obudowy nadają mu niepowtarzalny wygląd. Dodatkowe możliwości personalizacji oferuje aplikacja Galaxy Themes, która pozwala wyrazić swój styl korzystając z niestandardowych fontów, ikon i motywów na każdym z ekranów Galaxy Z Flip4. Ekran zewnętrzny można teraz łatwo dostosować do własnego stylu z pomocą nowych wzorów zegarów i różnych formatów tła: od obrazów przez GIFy, aż po materiały video.Nagranie video bez konieczności użycia rąk, czy grupowe selfie uchwycone pod ciekawym kątem – wystarczy częściowo złożyć Galaxy Z Flip4, aby aktywować FlexCam. Dzięki współpracy Samsung z firmą Meta, aparat FlexCam został zoptymalizowany pod kątem najbardziej popularnych platform społecznościowych, takich jak Instagram, WhatsApp czy Facebook. Galaxy Z Flip4 oferuje jeszcze więcej możliwości autoekspresji: wysokiej jakości selfie wykonać można również bezpośrednio z poziomu ekranu zewnętrznego, wykorzystując główny aparat z ulepszonym trybem Quick Shot. Twórcy internetowi i vlogerzy docenią możliwość swobodnego przełączania się między wysokiej jakości video w trybie Quick Shot a nagrywaniem bez konieczności użycia rąk w trybie Flex.Podczas korzystania z trybu Quick Shot użytkownicy mogą teraz robić selfie w trybie portretowym i zobaczyć podgląd w rzeczywistych proporcjach zdjęcia. Udoskonalony aparat, wyposażony w matrycę czulszą na światło o 65% i wsparcie procesora Snapdragon® 8+ Gen 1 przekładają się na bardziej wyraziste i stabilne zdjęcia i materiały video – niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane w dzień czy w nocy.Większą swobodę zapewnia również bateria o pojemności 3700 mAh, która pozwala wykonać jeszcze więcej zdjęć i filmów, dłużej wyświetlać treści i utrzymywać łączność. Dzięki funkcji superszybkiego ładowania, Galaxy Z Flip4 naładować można do 50% w około 30 minut.Galaxy Z Fold4 został zaprojektowany z myślą o najwyższej funkcjonalności i wielozadaniowości, niezależnie czy jest otwarty, zamknięty, czy pracuje w trybie Flex. Jest to również pierwsze urządzenie dostępne z systemem Android 12L, czyli specjalną wersją systemu Android stworzoną przez Google w celu obsługi dużych, jak również składanych wyświetlaczy.Nowy pasek zadań oferuje układ podobny do tego w komputerze, oferując dostęp do ulubionych i ostatnio uruchamianych aplikacji. Z Galaxy Z Fold4 wykonywanie wielu zadań równocześnie jest teraz bardziej intuicyjne dzięki nowym gestom przesuwania. Przełączanie aplikacji z trybu pełnoekranowego do okienkowego lub dzielenie ekranu na dwie części odbywa się teraz natychmiastowo, pozwalając na jeszcze bardziej wydajny multitasking.Wielozadaniowość w wydaniu Galaxy Z Fold4 to również partnerstwo z Google i Microsoft. Dzięki temu aplikacje Google (w tym Chrome i Gmail) wspierają funkcję przeciągania i upuszczania, co pozwala na szybkie kopiowanie pomiędzy nimi linków, zdjęć i innych treści. Dzięki Google Meet użytkownicy mogą teraz łączyć się z większą liczbą osób, korzystając jednocześnie z wirtualnej współaktywności, w tym jednoczesnego oglądania filmów wideo na YouTube lub wspólnego grania podczas wideokonferencji.Rozkładany ekran Galaxy Z Fold4 daje również większe możliwości wykorzystania pełnego pakietu Office i Outlook firmy Microsoft oferując użytkownikom więcej informacji dostępnych na wyświetlaczu i szybszą interakcję z wyświetlanymi treściami. Wielozadaniowości dopełnia rysik S Pen, który umożliwia wygodne szkicowanie i notowanie z wykorzystaniem opcjonalnego, etui z podpórką miejscem na rysik.Galaxy Z Fold4 wykonuje oszałamiające zdjęcia i filmy dzięki obiektywowi 50 MP i obiektywowi oferującemu 30-krotny Space Zoom. Wyjątkowa składana konstrukcja Galaxy Z Fold4 pozwala również na bardziej elastyczny sposób fotografowania, dzięki wykorzystaniu różnorodnych trybów aparatu, takich jak Widok przechwytywania, Podgląd ekranu osłony czy Autoportet. Dzięki większemu rozmiarowi pikseli, 23% jaśniejszej matrycy i zwiększonej mocy przetwarzania użytkownicy Galaxy Z Fold4 mogą rejestrować wyraźne obrazy nawet w nocy.Wyświetlane treści są bardziej wciągające i przejrzyste dzięki jaśniejszemu wyświetlaczowi głównemu o przekątnej 7,6 cala, adaptacyjnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i mniej widocznemu wbudowanemu obiektywowi aparatu (UDC) z nowym, rozproszonym układem subpikseli. Popularne aplikacje, takie jak Facebook czy Netflix, są optymalizowane pod kątem dużych wyświetlaczy, aby zapewnić pełny wymiar rozrywki na ekranie Galaxy Z Fold4. W przypadku nieoptymalizowanych aplikacji użytkownicy mogą nawet sterować urządzeniem bez zakłócania treści za pomocą nowego panelu dotykowego trybu Flex, oferującego precyzyjność podczas pauzowania, przewijania i odtwarzania filmów lub powiększania i zmniejszania treści w trakcie pracy urządzenia w trybie Flex.Mobilne rozgrywki na ekranie Galaxy Z Fold4 są płynne dzięki mocnemu procesorowi Snapdragon® 8+ Gen 1 dla rozwiązań mobilnych i hiperszybkiej łączności 5G. Smuklejszy zawias, zredukowana waga, węższe ramki pozwalają na obsługę szerszego wyświetlacza zewnętrznego jedną ręką.Dzięki wzmocnionym ramkom i zawiasowi z Aluminium Armor oraz zabezpieczeniu wyświetlacza zewnętrznego i ściany tylnej szkłem Corning® Gorilla® Glass Victus®+, Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4 to najtrwalsze jak dotąd foldy Galaxy. Trwałość wyświetlacza głównego została zwiększona dzięki zoptymalizowanej strukturze warstwowej odporniejszej na wstrząsy. Ponadto zarówno Galaxy Z Flip4 jak i Z Fold4 mogą pochwalić się wodoodpornością klasy IPX8, więc przypadkowy kontakt z wodą nie jest im straszny.Do portfolio Galaxy dołączają również Galaxy Buds2 Pro – bezprzewodowe słuchawki dokanałowe w nowej kompaktowej odsłonie. Doskonały 24-bitowy dźwięk jakości Hi-Fi w Galaxy Buds2 Pro oferuje szeroki zakres dynamiczny, pozwalając zanurzyć się w odsłuchiwanych treściach. Dzięki funkcji aktywnej redukcji szumów (ANC) redukującej niechciane dźwięki otoczenia zarówno połączenia telefoniczne jak i słuchanie ulubionej playlisty z Galaxy Buds2 Pro odbywa się w komfortowych warunkach.Bez względu na to, czy dołączamy do wirtualnego spotkania na komputerze, rozpoczynamy grę na tablecie czy odbieramy połączenie telefoniczne – Galaxy Buds2 Pro bezproblemowo łączą się z pomocą jednego dotknięcia palcem. Galaxy Buds2 Pro oferują teraz bezprzewodowe połączenie z telewizorami Samsung Smart TV oraz automatyczne przełączenie między urządzeniami, np. podczas przychodzącego połączenia. Kodek Samsung umożliwia wysokiej jakości transfer muzyki bez pauzowania, a nowy współosiowy, dwukierunkowy głośnik sprawia, że dźwięki są bogatsze niż kiedykolwiek.Galaxy Buds2 Pro dostępne będą w trzech nowych, delikatnych odcieniach: grafitowym, białym i lawendowym.Od czasu wprowadzenia na rynek serii Galaxy S22, Samsung korzysta z materiałów pochodzących z recyklingu nie tylko w opakowaniach ale również przy produkcji urządzeń w ramach inicjatywy „Galaxy dla planety”. Nowe dokanałowe słuchawki Galaxy Buds2 Pro są w ponad 90% wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Nowa seria Galaxy Z wykorzystuje w swoich kluczowych komponentach tworzywa sztuczne pochodzące z oceanów, a w opakowaniach papier pochodzący w 100% z recyklingu. W porównaniu z foldami Galaxy pierwszej generacji zmniejszono również objętość opakowania do 58% . Oznacza to uniknięcie około 10000 ton emisji dwutlenku węgla pochodzącego z transportu.dostępny będzie czterech wyjątkowych odcieniach: szarym, niebieskim, fioletowym i różowego złota.zadebiutuje z kolei w beżowej, czarnej i zielonej wersji kolorystycznej.Najnowsze foldy dostępne będą w przedsprzedaży od 10 sierpnia 2022 od godz. 15.00 aż do 25 sierpnia do godz. 23.59. Klienci, którzy zamówią w przedsprzedaży smartfon Galaxy Z Flip4 lub Galaxy Z Fold4 otrzymają gratisowo ubezpieczenie Samsung Care+, które obejmuje pokrycie kosztów przypadkowych uszkodzeń, w tym naprawy wyświetlacza. Decydując się na zakup Galaxy Z Flip4 lub Galaxy Z Fold4 w przedsprzedaży można również wybrać między opcją Samsung Odkup (gwarantowana kwota odkupu dla Galaxy Z Fold3 to 5 tys. PLN) lub 500 PLN zwrotu za utylizację starego smartfonu.Dodatkowo, najnowszy Galaxy Z Flip4 dostępny będzie w ekskluzywnych wersjach kolorystycznych BeSpoke wyłącznie za pośrednictwem samsung.pl. Korzystając z 75 dostępnych kombinacji poszczególnych elementów (szkło, ramki, zawias) można nadać urządzeniu wyjątkowy, osobisty charakter i zaprojektować spersonalizowaną wersję Galaxy Z flip4. Dodatkowo, użytkownicy zamawiający podczas przedsprzedaży Galaxy Z Flip 4 w wersji BeSpoke otrzymają Clear slim cover w cenie 1 zł.Na samsung.pl dostępna będzie również ekskluzywna burgundowa wersja kolorystyczna Galaxy Z Fold4 o pojemności 1 TB.dostępne będą w białej, grafitowej i lawendowej wersji kolorystycznej, a decydując się na ich zakup w przedsprzedaży otrzymać można bonus w postaci 200 PLN zwrotu na konto. Przedsprzedaż potrwa od 10 sierpnia od godz. 15.00 do 25.08 sierpnia do 23.59.