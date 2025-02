Plus z promocjami na Walentynki

Plus przygotował ofertę na Walentynki © fot. mat. prasowe

Plus przygotował promocje walentynkową, a w niej smartfony Samsung i motorola, a także smartwatche i słuchawki Huawei w niższych cenach.

Przeczytaj także: W Plusie smartfony i smartwatche z rabatami

Urządzenia objęte promocją

motorola edge 50 pro – 2199 zł, 199 zł na start oraz 12 rat po 166,66 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2999 zł);

motorola edge 50 ultra 5G 16/1TB – 3399 zł, 349 zł na start oraz 12 rat po 254,15 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4499 zł).

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Plus przygotował ofertę na Walentynki W walentynkowej ofercie znalazły się smartfony Samsung i motorola, a także smartwatche i słuchawki Huawei.

Huawei FreeClip – 599 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 49,83 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 799 zł);

Huawei Watch GT5 46mm Active – 999 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 83,15 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1099 zł);

Huawei Watch GT5 41mm Elegant – 1199 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 99,82 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1299 zł).

Przeczytaj także: Plus obniża ceny smartfonów z okazji Black Week

Kupując na stronie www.plus.pl Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12/256 GB można zaoszczędzić nawet 1800 zł. Aby skorzystać z oferty wystarczy podpisać nową umowę abonamentową, przedłużyć obecną lub przenieść numer do Plusa. Wybierając wariant 12-stu rat za telefon zapłacimy łącznie 4199 zł – 316,65 zł miesięcznie plus opłata na start 399 zł (cena na 30 dni przed obniżką: 5999 zł).Dla fanów motoroli Plus również przygotował wyjątkową ofertę:W obniżonych cenach znalazły się także smartwatche i słuchawki Huawei, a wśród nich m.in: