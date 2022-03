Nowa oferta Plusa: abonament za 1 zł nawet przez 12 miesięcy

Od 8 marca br. startuje nowa, promocyjna oferta Plusa. Tym razem operator kusi abonentów obniżkami cen kolejnych abonamentów. Przenosząc numer od innego operatora lub kupując nowy numer Plusa, kupujący zapłaci pełną cenę jedynie za pierwszy abonament, kolejne mają kosztować 1 zł miesięcznie.

Za złotówkę – dla klientów indywidualnych

ze smartfonem – klient otrzymuje abonament za 1 zł przez 12 miesięcy,

bez smartfona – klient otrzymuje abonament za 1 zł przez 6 miesięcy.

Za złotówkę – dla firm

ze smartfonem – klient otrzymuje abonament za 1 zł przez 12 miesięcy,

bez smartfona – klient otrzymuje abonament za 1 zł przez 6 miesięcy.

Smartfony w ratach 0%

Samsung Galaxy S22 5G 128 GB – 399 zł na start + 36 rat po 100 zł, cena łączna 3999zł;

Samsung Galaxy S22 5G 256 GB – 499 zł na start + 36 rat po 103 zł, cena łączna 4207zł;

Samsung Galaxy S22+ 5G 128 GB – 499 zł na start + 36 rat po 125 zł, cena łączna 4999 zł;

Samsung Galaxy S22+ 5G 256 GB – 499 zł na start + 36 rat po 131 zł, cena łączna 5215 zł;

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256 GB – 499 zł na start + 36 rat po 164 zł, cena łączna 6403 zł;

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512 GB – 499 zł na start + 36 rat po 178 zł, cena łączna 6907 zł;

Xiaomi Redmi Note 11 4/128GB – 1 zł na start + 36 rat po 31 zł, cena łączna 1117 zł;

realme C11 32 GB – 1 zł na start + 36 rat po 11 zł, cena łączna 397 zł.

Plus przekonuje, że nowa promocja jest interesującym rozwiązaniem dla rodzin oraz małych firm. Wybierając ofertę Plusa, klient zapłaci pełną kwotę abonamentu wyłącznie za pierwszą kartę, a za pozostałe – symboliczną złotówkę i to nawet przez cały rok.Aby skorzystać z promocji wystarczy mieć lub kupić abonament za minimum 44,90 zł/mies. i dobrać kolejny abonament za minimum 55 zł/mies. Wybierając ofertę:Po 12 lub 6 miesiącach na klienta czeka kolejny rabat na abonament – minus 25 zł w ramach programu smartDOM i zamiast 55 zł będzie płacił tylko 30 zł aż do końca umowy.W przypadku firm, oferta Plusa wygląda bardzo podobnie. Abonamentem bazowym jest w tym przypadku kwota minimum 39 zł/mies. (netto), do której wystarczy dobrać kolejny, za minimum 45 zł/mies. (netto). Wybierając ofertę:Na klientów biznesowych, po skończeniu okresu promocyjnego – 6 lub 12 m-cy – również czekał będzie rabat – minus 25 zł w ramach programu smartFIRMA. W ten sposób abonament zostanie obniżony z 45 zł do 20 zł/mies. (netto).W obu powyższych przypadkach możliwe jest dobranie nawet do 3 dodatkowych kart z abonamentem za 1 zł.Wśród dedykowanych tej promocji sprzętów dostępne są smartfony zarówno budżetowe, jak i te z wyższej półki. Na szczególną uwagę zasługuje nowy model Samsunga z serii Galaxy S22 dostępny w różnych wariantach.Wszystkie smartfony dostępne są w opcji na raty 0%.