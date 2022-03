Najszybszy internet mobilny w II 2022: Orange liderem dwóch kategorii

Który operator oferował najszybszy internet mobilny w lutym 2022? W rankingu operatorów komórkowych autorstwa portalu RFBenchmark.pl Orange odzyskuje pozycję lidera w kategorii średniej szybkości pobierania danych LTE oraz w kategorii najniższej średniej wartości ping LTE. Play wciąż prowadzi w kategorii średniej prędkości wysyłania danych LTE.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który operator oferował najszybszy internet mobilny w lutym 2022?

Kto gwarantował najszybsze wysyłanie danych?

Kto oferował najszybsze pobieranie danych?

Który operator ma najniższe wartości ping?



Średnia szybkość pobierania danych

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Portal RFBenchmark.pl opublikował ranking operatorów komórkowych w Polsce w lutym 2022. Przygotowano go w oparciu o 173 780 pomiarów.Orange (40,7 Mb/s) w lutym zanotowało wynik lepszy od T-Mobile (40,1 Mb/s), co pozwoliło zająć pierwszą pozycję w tym zestawieniu. Na trzecim miejscu znalazł się Play (33,4 Mb/s), a na ostatnim miejscu Plus (27,8 Mb/s).Play zajął ponownie pozycję lidera w tabeli (19,8 Mb/s), choć przewaga tego operatora nad Orange (19,3 Mb/s) nie jest wcale bezpieczna. Najniższy stopień podium przypadł w udziale T-Mobile (17,7 Mb/s), aczkolwiek Magentowy operator może czuć na plecach oddech Plusa (17,5 Mb/s).Orange przejęło prowadzenie w kategorii najniższej średniej wartości ping (31,2 ms), zdobywając tym samym w lutowej edycji rankingu Internetu mobilnego dublet. T-Mobile jako wicelider odnotował zbliżony do Orange wynik (31,6 ms). Kolejni operatorzy wartość ping mają wyraźnie gorszą – Play uzyskał 33,8 ms, a Plus 37,3 ms.