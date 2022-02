Najszybszy internet mobilny w I 2022: T-Mobile wraca na tron

Obiektem badań styczniowego rankingu operatorów komórkowych autorstwa portalu RFBenchmark.pl była, tradycyjnie już, jakość i szybkość Internetu mobilnego w Polsce. Nie przyniósł on znaczących zmian względem tego, co działo się u schyłku minionego roku.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który operator oferował najszybszy internet mobilny w pierwszym miesiącu nowego roku?

Kto gwarantował najszybsze wysyłanie danych?

Kto oferował najszybsze pobieranie danych?

Który operator ma najniższe wartości ping?



Średnia szybkość pobierania danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

W pierwszym miesiącu bieżącego roku RFBENCHMARK przygotował tradycyjny ranking na bazie 219 823 pomiarów dokonanych poprzez aplikację mobilną . To kolejny miesiąc z rzędu ze spadkiem liczby wykonanych testów. Dla porównania, w grudniu pomiarów było 266 766.Członkowie społeczności RFBENCHMARK dokonywali pomiarów internetu mobilnego najczęściej w zasięgu sieci Play (32,6%) i Orange (33,1%). Rzadziej pomiary odbywały się z użyciem usług sieci Plus (19,2%) oraz T-Mobile (15,1%).Zdecydowana większość pomiarów wykorzystywała technologię LTE (95,42%). Testy w ramach technologii WCDMA to jedynie 4,58%.T-Mobile i Orange, dwaj główni konkurenci o prymat pod względem średniej szybkości wysyłania danych LTE, toczą zacięte boje o pierwsze miejsce w zestawieniu. Od jakiegoś czasu T-Mobile nie daje za wygraną i tak było również w styczniu. T-Mobile wyprzedził z wynikiem 43,2 Mb/s drugiego najlepszego gracza na rynku. Orange straciło do lidera 0,6 Mb/s.Wyraźnie słabsze wynik odnotowali Play (35,2 Mb/s) oraz Plus (29,1 Mb/s).Czyżby Play znalazło patent na Orange? Średnia szybkość wysyłania danych LTE była przez wiele miesięcy przyczółkiem, wokół którego Orange postawiło zasieki nie do zdobycia. A jednak – po raz kolejny to Play (19,6 Mb/s) zajmuje zaszczytne pierwsze miejsce, a Orange musi pogodzić się ze srebrnym medalem (18,7 Mb/s).Na trzecim stopniu podium T-Mobile (17,7 Mb/s), a zaraz za nim Plus (17,3 Mb/s).T-Mobile szybko odzyskał fotel lidera w kategorii najniższej średniej wartości ping (31 ms). To jednak nie będzie spokojna miejscówka, gdyż za plecami Magentowego operatora kotłuje się Orange (31,3 ms) oraz Play (32,2 ms). Czwarte miejsce przypadło w udziale Plusowi (37,2 ms).