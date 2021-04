5 aplikacji wspierających oszczędzanie

Pandemia oraz jej ekonomiczne skutki spowodowała, że ponad połowa Polaków zamierza regularnie odkładać pieniądze na tzw. "czarną godzinę". Oszczędności szukać zamierzamy głównie na większych zakupach. Czy istnieją aplikację mogące wspomóc proces oszczędzania? W jaki sposób działają? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem!

Przeczytaj także: Cash Droid czy Listonic? Która aplikacja do oszczędzania może ci się przydać?

Pandemia pokazała jak dotkliwe mogą być skutki czasowego spowolnienia zarówno globalnej, jak i krajowej ekonomii. Najprostszą drogą do wyeliminowania lęku o przyszłość ekonomiczną jest stworzenie sobie poduszki finansowej, która w razie utraty pracy pozwoli nam funkcjonować przez określony czas - komentuje Krzysztof Jędrzejczyk, Communications Manager w Fintek.pl i KLANG! Media.

Squirrel

Problem niekontrolowanego wydawania pieniędzy dotknął chyba każdego z nas, przynajmniej raz w życiu. W celu jego uniknięcia warto skorzystać z programów oszczędnościowych przenoszących wyznaczoną kwotę na konto, każdego miesiąca, apriori - komentuje Krzysztof Jędrzejczyk, communications manager w Fintek.pl i KLANG! Media. - Dzięki temu na koniec miesiąc unikniemy przykrej niespodzianki w postaci znajdującej się na koncie kwoty, która okaże się znacznie niższa niż planowaliśmy odłożyć - dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com W oszczędzaniu pomogą nam specjalne aplikacje Aplikacja Kontomierz zbiera i zestawia w jednym miejscu informacje o wydatkach ze wszystkich kart i kont bankowych użytkownika.

Kontomierz

Wikibuy

Revolut

Splitwise

Przeczytaj także: 5 rad jak zapanować nad domowym budżetem

Według raportu z badania zleconego przez BIG InfoMonitor, z powodu pandemii aż 60 proc. badanych chce wdrożyć oszczędzanie do swoich nawyków finansowych. Niecała połowa (45 proc.) zamierza oszczędzać na dużych zakupach, 15 proc. na produktach podstawowych.Efektywność oszczędzania może zostać podniesiona za pomocą różnego rodzaju aplikacji do kontroli swoich wydatków czy programów odkładających regularnie pieniądze za nas.Mechanizm działania aplikacji jest niezwykle odkrywczy w swojej prostocie. Tworzy ona osobne konto oszczędnościowe, na które co miesiąc odsyła konkretną kwotę. Jest ona wyliczana na podstawie miesięcznych wydatków określonych z góry przez użytkownika, które odejmowane są od sumy wpływającej na konto danego miesiąca.Aplikacja przenosi środki na specjalne konto oszczędnościowe od razu po otrzymaniu przez użytkownika wypłaty.Aplikacja zbiera i zestawia w jednym miejscu informacje o wydatkach ze wszystkich kart i kont bankowych użytkownika. Wydatki są również posegregowane według kategorii, zależnych od ich celu.Na koniec miesiąca generowany jest szczegółowy raport, w którym znajdują się wszystkie wydatki dokonane w danym okresie.Kontomierz daje użytkownikowi możliwość wyznaczeniu celów finansowych, w postaci konkretnej, miesięcznej kwoty do odłożenia. W przeciwieństwie do Squirella nie wysyła jej jednak na osobne konto oszczędnościowe.Wikibuy jest darmowym rozszerzenie do przeglądarek takich jak Chrome, Firefox oraz Safari. Aplikacja pozwala na porównywanie cen podczas zakupów online. Zaraz po dodaniu do koszyka danego produktu Wikibuy skanuje sieć w poszukiwaniu tańszego odpowiednika, sklepów oferujących zniżki czy kodów promocyjnych. Cel jest jeden: umożliwić użytkownikowi kupienie wybranego produktu w niższej cenie.Wielu/e z Was może zdziwić się, widząc tę pozycję na liście. Revolut jest bowiem kojarzony głównie z kontem wielowalutowym - i operacje walutowe to faktycznie core biznesu tego brytyjskiego challenger banku. Konto Revoluta posiada jednak specjalny moduł służący do zarządzania pieniędzmi i kontroli budżetu.W jego ramach użytkownik otrzymuje natychmiastowe powiadomienia o wydatkach po każdej płatności kartą oraz miesięczne zestawienia kosztów związanych z codziennymi zakupami oraz transportem. Moduł pozwala również na ustalenie miesięcznego budżetu jaki chcemy przeznaczać na wizyty w barach i restauracjach. W ramach Revoluta można również zaokrąglać każdą płatność kartą i odkładać drobne do specjalnej, wirtualnej skarbonki.Splitwise jest z kolei świetnym rozwiązaniem dla osób, które mają wewnętrzny problem z upominaniem się o zwrot pieniędzy zapłaconych za posiłek lub napoje zamówione dla kilku osób.Aplikacja pozwala użytkownikowi stworzyć specjalną grupę, a także zapisać jaką kwotę wydał na dany produkt lub usługę, oraz określić kto w danym momencie dokonuje zapłaty za wspólny rachunek, a kto zakłada za pozostałych.Splitwise również automatycznie przesyła mailowo przypomnienia o niespłaconym długu, którego wierzycielem jest użytkownik. Pozwala to uniknąć uciążliwego upominania się o spłatę należności.