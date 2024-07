Już jest dostępna nowa wersja aplikacji mZUS dla Lekarza - poinformował ZUS. Dzięki zmianom lekarze i asystenci medyczni mogą zaktualizować swoje miejsca pracy i specjalizacji, czyli złożyć wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (OL-FZLA).

Lekarze pracują w różnych placówkach medycznych dzięki nowej wersji aplikacji mogą bez problemu zaktualizować miejsca świadczenia pracy i specjalizacji, czyli złożyć wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich – zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jest nowa wersja aplikacji mZUS dla Lekarza Z aplikacji mZUS dla Lekarza można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS.

Aplikacja mZUS dla lekarzy jest już kolejną z naszych aplikacji Wcześniej uruchomiliśmy program, który umożliwia szybki dostęp do informacji i wniosków o świadczenia dla rodziny, np. 800 plus czy Dobry Start – dodaje Iwona Kowalska-Matis.

Aplikacja mZUS dla Lekarza jest przeznaczona dla lekarzy, którzy mają upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich, oraz dla asystentów medycznych upoważnionych przez lekarzy do wystawiania zwolnień w ich imieniu. Umożliwia ona szybkie wystawianie i anulowanie zaświadczeń lekarskich przez lekarzy i asystentów medycznych.Według rzeczniczki, nowa wersja mZUS pozwala również złożyć wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (PR-4).Z aplikacji mZUS dla Lekarza można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store.Przed instalacją aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza na smartfonie lub tablecie trzeba się upewnić, że osoba zainteresowana instalacją aplikacji ma profil na PUE ZUS i jest on aktywny.