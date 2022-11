Aplikacja mobilna ZUS już w listopadzie

Już w listopadzie dostępna będzie pierwsza aplikacja mobilna ZUS. Początkowo za jej pośrednictwem będzie można złożyć wniosek o świadczenie 500+ oraz 300+ na wyprawkę szkolną.

Chcemy żeby nasi klienci mogli prosto i szybko składać wnioski o 500+ czy wyprawkę szkolną – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na dolnym Śląsku. - Dzisiaj już nie potrzeba komputera żeby załatwiać swoje sprawy w urzędach, dlatego sprawdzamy, jakie będzie zainteresowanie rodziców naszą pierwszą aplikacje – dodaje.

Dzięki elektronizacji mogą wysyłać do nas wnioski także w weekendy, kiedy tradycyjne odwiedzanie urzędów jest niemożliwe – dodaje.

Aplikacja mZUS będzie dostępna w listopadzie W początkowym okresie klienci będą mogli złożyć za jej pośrednictwem wnioski o świadczenie dobry start 300+ i o świadczenie wychowawcze 500+ tj. DS-R, DS-O, DS-S oraz SW-R i SW-O.

O aplikacji

Rzeczniczka zwraca uwagę, że możliwość złożenia wniosków drogą elektroniczną to przede wszystkim ogromna wygoda dla rodziców, którzy sami decydują, kiedy to zrobić: rano, w południe czy wieczorem.Aktualnie aplikacja mZUS przeznaczona jest dla osób, które mogą skorzystać ze świadczeń dla rodzin. W początkowym okresie funkcjonowania klienci będą mogli złożyć za jej pośrednictwem wnioski o świadczenie dobry start 300+ i o świadczenie wychowawcze 500+ tj. DS-R, DS-O, DS-S oraz SW-R i SW-O. W dalszej perspektywie aplikacja zostanie rozszerzona o kolejne świadczenia dla rodzin tj. o wnioski RKO i dofinansowanie do żłobków DZ.Aby aktywować aplikację klient musi połączyć ją ze swoim profilem PUE. Oznacza to, że bez posiadania profilu PUE klient nie będzie mógł skorzystać z aplikacji. Proces aktywacji i połączenia aplikacji z profilem PUE został opisany krok po kroku na początkowych ekranach startowych aplikacji.Aplikacja mZUS przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację klient powinien pobrać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store.