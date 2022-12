5 powodów, dla których aktualizacja oprogramowania jest ważna

Z komputerów i urządzeń mobilnym korzystamy codziennie. Umożliwiają nam dostęp do mediów społecznościowych, bankowości mobilnej, są także narzędziem pracy. Zdaniem ekspertów ESET aktualizowanie wykorzystywanego przez te urządzenia oprogramowania ma ogromne znaczenie. Dlaczego?

Po co zawracać sobie głowę aktualizacją?

Oto pięć powodów, dla których aktualizacje są niezbędne:

Aktualizowanie na bieżąco zapewnia bezpieczeństwo

Oprogramowanie jest pisane przez ludzi i w związku z tym może zawierać błędy. Niektóre z tych błędów – znane jako luki w oprogramowaniu – mogą być wykorzystywane przez przestępców – tłumaczy Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w ESET.

Aktualizacje zapewnią większe bezpieczeństwo.

Aktualizacje zapewnią bezpieczeństwo Twoim znajomym i rodzinie

Aktualizacje zapewnią Ci najlepszą wydajność urządzenia

Aktualizacje zapewniają najnowsze funkcje za darmo

Aktualizacje zażegnają problemy z pracodawcą

Dodatkowe wskazówki

Regularne tworzenie kopii zapasowych na wypadek, gdyby aktualizacja przypadkiem narobiła szkód skutkujących niestabilnością systemu lub utratą danych;

Uważaj, skąd pobierasz oprogramowanie: korzystaj tylko z oficjalnych sklepów z aplikacjami;

Korzystaj z oprogramowania antywirusowego od renomowanego dostawcy.

Aktualizacje mają na celu zapewnienie najbezpieczniejszego, najświeższego i najbardziej bogatego w funkcje doświadczenia. Powinniśmy traktować je jako najlepszego przyjaciela użytkownika komputera – podsumowuje ekspert ESET.

Oprogramowanie rządzi światem. Szacuje się, że w samym 2021 r. pobrano 230 miliardów aplikacji, co stanowi wzrost o ponad 63% od 2016 r. Szacunkowo przeciętny użytkownik smartfona ma zainstalowanych 40 różnych aplikacji, nie wspominając o innych urządzeniach, z których może korzystać: komputerach stacjonarnych i laptopach, a także inteligentnych zegarkach i innych gadżetach.Wszystkie te aplikacje wymagają aktualizacji, podobnie jak podstawowy system operacyjny (OS), przeglądarka internetowa i być może firmware – specjalny rodzaj oprogramowania, które na stałe instaluje się w urządzeniu.Efektem końcowym wykorzystania takiej luki może być pobranie złośliwego oprogramowania, które ma na celu kradzież danych logowania oraz wszelkich danych osobistych i finansowych przechowywanych na urządzeniu. Aktualizacje systemu operacyjnego i innego oprogramowania do najnowszej wersji „łatają” luki w zabezpieczeniach.Nie trzeba dodawać, że wszelkie współużytkowane komputery w domu, które nie są aktualizowane, mogą ujawnić atakującym nie tylko Twoje konta oraz informacje osobiste i finansowe, ale także dane członków Twojej rodziny lub współlokatorów. Hakerzy mogą również przejąć kontrolę nad pocztą e-mail, wiadomościami i kontami w mediach społecznościowych, aby wysyłać złośliwe programy do Twoich kontaktów.Utrzymując swoje urządzenia i oprogramowanie w najnowszej wersji, wyświadczysz także przysługę swoim przyjaciołom i rodzinie.Aktualizacje oprogramowania nie tylko chronią Twoje urządzenie. Są one również wydawane w celu rozwiązania wszelkich problemów z wydajnością, które zidentyfikowali deweloperzy. Dlatego aktualizacja może pomóc wydłużyć żywotność baterii, zapobiegać awariom aplikacji i innych programów, poprawić szybkość ładowania stron i dodać szereg innych funkcji, które mają za zadanie poprawić wrażenia użytkownika.Twórcy oprogramowania korzystają również z aktualizacji, aby udostępniać nowe funkcje użytkownikom. Zastanów się nad aktualizacją systemu iOS - najnowsza wersja oferowała ogromny zakres nowych możliwości, od edycji wiadomości i dostosowywanych ekranów blokady po ulepszenia Apple Pay, a nawet funkcję sprawdzania bezpieczeństwa „Safety Check”.Wiele firm nalega, aby ich pracownicy pracujący zdalnie korzystali wyłącznie z urządzeń należących do firmy, które będą miały własne mechanizmy aktualizacji. Jednak niektóre firmy umożliwiają pracownikom korzystanie z ich urządzeń prywatnych w celu łączenia się z sieciami firmowymi i uzyskiwania dostępu do aplikacji biznesowych w chmurze. Jeśli jednak te urządzenia zostaną zhakowane, przez brak najnowszych aktualizacji, mogą narazić firmę na poważne problemy.Przestępca może wykraść loginy Twojej firmy, aby uzyskać dostęp do poufnych danych i systemów. Jest też w stanie użyć tego samego dostępu do zainfekowania sieci firmowej złośliwym oprogramowaniem, co może skutkować poważnym naruszeniem bezpieczeństwa danych lub atakiem ransomware. Średni koszt naruszeń danych wynosi dziś prawie 4,4 milionów dolarów na incydent.Większość dzisiejszych urządzeń ma domyślnie włączone aktualizacje automatyczne. Jeśli z jakiegoś powodu Twoje urządzenia nie mają aktywowanej tej opcji, to szybkie wyszukiwanie w Internecie pokaże Ci, jak to zrobić. Warto również wziąć pod uwagę poniższe dodatkowe wskazówki eksperta ESET: