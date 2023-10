4 kroki do bezpieczeństwa w sieci

Październik miesiącem Świadomości Cyberbezpieczeństwa. To hasło od 20 lat przyświeca kampanii społecznej, której celem jest edukacja i zwiększenie świadomości internautów przed zagrożeniami hakerskimi. W związku z tym, specjaliści ds. bezpieczeństwa z Check Point Software podzielili się czterema kluczowymi rekomendacjami wspierającymi nasze bezpieczeństwo w sieci.

Przejęte hasła są odpowiedzialne za 81% naruszeń związanych z hakerami. Używanie silnych haseł to jeden z najłatwiejszych sposobów ochrony kont i zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

W 2023 roku kampania „Zabezpiecz nasz świat”, wzywa do podjęcia kluczowych działań na rzecz bezpieczeństwa w sieci. Przypomnijmy, że wg analiz firmy Check Point Software w drugim kwartale 2023 r. nastąpił 8-proc. wzrost średniej liczby ataków na świecie i osiągnął najwyższy poziom w ostatnich dwóch latach.Według ostatnich danych w sektorze edukacji 56% osób zapłaciło okup za odzyskanie danych. Odkryto jednak również, że koszt odzyskiwania danych spadł z 1,42 mln dolarów w 2022 r. do około 1 mln dolarów w 2023 r.Poniżej przedstawiamy cztery kluczowe kroki, które wg specjalistów Check Pointa użytkownicy powinni podjąć w zabezpieczeniu swojej prywatności i danych.Przejęte hasła są odpowiedzialne za 81% naruszeń związanych z hakerami. Używanie silnych haseł to jeden z najłatwiejszych sposobów ochrony kont i zapewnienia bezpieczeństwa informacji.Oto kilka podstawowych najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa haseł:Według firmy Microsoft włączenie usługi MFA może zmniejszyć ryzyko włamań o 99%. Dlaczego? Ponieważ usługa MFA wymaga kombinacji dwóch lub więcej modułów uwierzytelniających w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, zanim uzyskasz dostęp do swojego konta. Nawet jeśli haker złamie Twoje hasło, aby uzyskać dostęp do Twojego konta, musi spełnić drugi wymóg uwierzytelnienia.MFA prosi o:Należy pamiętać, że nie wszystkie metody MFA zapewniają ten sam poziom ochrony. Usługa MFA odporna na phishing to standard, do którego powinni dążyć liderzy branży, ale jakakolwiek usługa uwierzytelniania wieloskładnikowego jest lepsza niż żadna.Zanim instynktownie naciśniesz przycisk „przypomnij mi później”, warto zrozumieć znaczenie aktualizacji oprogramowania. Dostawcy technologii wydają aktualizacje oprogramowania, aby załatać pilne luki w zabezpieczeniach. Ich brak może spowodować utratę ochrony!Oto, co powinieneś regularnie aktualizować:Aby aktualizacje były wygodniejsze, skonfiguruj aktualizacje automatyczne, będą wtedy pobierane i instalowane, gdy tylko pojawi się ich dostępność. Pamiętaj, aby pobierać oprogramowanie i aplikacje wyłącznie ze zweryfikowanych źródeł i oficjalnych sklepów z aplikacjami. Aktualizacje powinien wysyłać sam twórca urządzenia, oprogramowania lub aplikacji, a nie ktokolwiek inny. Phishing polega na wysyłaniu przez cybernapastników wiadomości podszywających się pod zaufaną osobę lub podmiot. To najczęstsza forma cyberprzestępczości! Jeśli coś wydaje Ci się podejrzane, zaufaj swojemu instynktowi.Charakterystyczne oznaki phishingu obejmują:W przypadku napotkania podejrzanej wiadomości skorzystaj z funkcji „zgłoś spam”. Jeżeli autor wiadomości podszywa się pod organizację, której ufasz, powiadom tę organizację, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na jej oficjalnej stronie internetowej.Na koniec usuń podejrzane wiadomości. Nie odpowiadaj ani nie klikaj żadnego załącznika lub łącza, w tym łącza „anuluj subskrypcję”, które może zawierać hiperlink wykorzystywany do wyłudzania informacji.